Roberto Saviano: "El narcotráfico ha beneficiado al sistema financiero y empresarial español"

El escritor Roberto Saviano ha afirmado que "España es crucial para el narcotráfico y el crimen organizado en todo el Mundo". Según ha sostenido en laSexta Noche, el país "es la puerta de la coca en Europa". Considera esta realidad el resultado de haberle prestado, "durante años" poca atención y pone también de manifiesto que aquí "no se mata demasiado, las organizaciones lo hacen pero no de una forma tan exponencial como para generar alarma social". Saviano denuncia que el dinero del tráfico de drogas "ha beneficiado a todo el Mundo" y subraya que "es como si España no se diera cuenta del negocio gigantesco que su propia policía está mapeando".

Publicidad