'ASTRAL', SU SALVADOS FAVORITO

Óscar Camps, director de la ONG Proactiva Open Arms señala que su Salvados favoritos fue el documental Astral, sobre la crisis migratoria en el Mediterráneo. "Nos prometieron que vendrían tres del equipo y vinieron cuatro, no teníamos camas", explica Camps, que ha revelado una anécdota: "El jefe de sonido vomitaba en un cubo mientras Jordi me estaba entrevistando, aquello no se podía parar".