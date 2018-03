CRITICA QUE LE PAGABAN "CON TICKETS"

Amelia Tiganus, de Feminicidio.net, explica a Jordi Évole en Salvados cómo fueron las tres semanas que estuvo en un club de Alicante: "No me quedaba casi nada de dinero y lo que me quedaba lo tenía que invertir en seguir siendo prostituta, como en comprar un determinado tipo de ropa".