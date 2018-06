Soraya Sáenz de Santamaría evita la "confrontación": "No hay una guerra civil en el PP y espero que no la haya"

ASEGURA QUE RESPETA "LA DECISIÓN DE FEIJÓO"

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a liderar el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en Más Vale Tarde que quiere "respeto para los candidatos" aunque ha evitado nombrar a Cospedal alegando que no va a "confrontar candidaturas": "No me voy a confrontar, voy a exponer en positivo lo que quiero hacer". "Es importante la experiencia y la ejemplaridad, no podemos prescindir de nadie que haya cumplido unos principios", asegura.