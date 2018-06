Jorge Ponce desenmascara a Bob Pop, Coronas, Buenafuente, Berto y Marc Giró

¿QUIÉNES SON REALMENTE?

Se acaba la segunda temporada del programa y Jorge Ponce está cansado de mentir a la audiencia y decide desenmascarar a los colaboradores del programa. Asegura que Bob Pop no es gay porque tiene mujer y cuatro hijos. Además, confiesa que Coronas no es humorista y está doctorado en Literatura Grecolatina y que Buenafuente no sabe leer. De Berto confirma que es intolerante a la lactosa y que Marc Giró es un personaje virtual. Y, sobre él mismo, revela que no es un hombre sino una mujer y que su verdadero nombre es Araceli.