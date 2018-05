A juicio "por gilipollas": la historia viral de una señora que robó unas plantillas de 75 céntimos en un bazar chino y acabó denunciada

Bazar chino | Agencias

"Lo cuento porque me aburro: hoy hemos tenido un juicio con una señora que nos intentó robar unas plantillas de 75 céntimos. ¿Por qué? Por gilipollas". Así comienza su delirante historia @MenendezFaya, la causante de que se hiciese viral un suceso que empezó en un bazar y terminó en los juzgados. Todo comenzó cuando una mujer "que roba por sistema" entró al local regentado por un empresario chino y, como cuenta Andrea, abrió unas plantillas delante de su jefe, se metió las dos en el zapato derecho y escondió el envoltorio, por lo que el propietario del local avisó a la señora de que tenía "todo grabado" para llamar a la Policía. Al mismo tiempo, la señora seguía negando el hurto mientras lanzaba una advertencia al empresario: "Eso, llama, llama si tienes valor". Cuando llegaron los agentes, pidieron a la señora que mostrase su zapato, a lo que ella respondió que las plantillas eran suyas: "Del año pasado". Una contestación que no le valió al policía, que le respondió:" Señora, estas plantillas están nuevas". El propietario rechazó denunciar a la mujer y simplemente pidió que le pidiera perdón. Los agentes ya se marchaban del local cuando la mujer lanzó una amenaza: "Si no me denuncia él, lo voy a denunciar yo por acoso". Una frase que acabó con la paciencia del agente: "Se acabó. La denuncio yo de oficio por caradura". La tuitera cuenta que a la discusión se unió el marido de la señora, que llegó a amenazar a su jefe: "Esto no se va a quedar así. Tendrás contrapartida". La situación se iba calentando hasta que uno de los policías zanjó la disputa: "Me están haciendo pasar por gilipollas. A juicio y se acabó". El juicio ya se ha celebrado, aunque Andrea aún no ha podido acabar el hilo en la red social ya que ha quedado visto para sentencia.

Lo cuento porque me aburro:



Hoy hemos tenido un juicio con una señora que nos intentó robar unas plantillas de 75 céntimos



¿Por qué?

Por gilipollas



Dentro hilo 👇 — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Mi jefe no es el típico chino cabron, es más, es majísimo y super buena persona.

Pero si le tocas los cojones mucho, pues le jode — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Esta señora es una señora que cada vez que viene, roba. Por sistema. Y esta vez, delante de mi jefe, abre unas plantillas, se mete las dos en el zapato derecho y esconde el envoltorio — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Mi jefe le dice que qué hace y ella que nada. Le enseña el envoltorio y le dice: y esto dónde está?

"Eso digo yo, por qué tenéis eso vacío ahí" — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Al chino se le hinchan los huevos y dice que va a llamar a la policía, la china gurguta en su idioma algo y lo confirma: señora, lo tengo grabado y voy a llamar a la policía

"Eso, llama, llama si tienes valor" — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Pos llama — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

"tú te crees que puedes llamar a la policía por... Qué? Un euro??" — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Llega la policía, le toman declaración cada uno a uno de ellos, el chino dice que la señora aún tiene las plantillas puestas:

-señora, me deja ver su zapato?

-estas son mías del año pasado

-señora estas plantillas están nuevas

-porque estos zapatos los pongo poco — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora niega la mayor. Un policía ve el vídeo y le dice que se ve como las pone

-No, se ve como las pruebo, yo quiero unas de aloe vera pic.twitter.com/kkRpJQDP9Q — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

El policía le pregunta a mi jefe si quiere interponer denuncia, y este le dice que no, que quiere que le pida perdón, y entonces la señora espeta:



SI NO ME DENUNCIA EL LO VOY A DENUNCIAR YO POR ACOSO — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y el policía, que ya se iba le casca:



Se acabó. La denuncio yo de oficio por caradura. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y abren diligencias. La señora sigue poniéndose chula y le pide el teléfono a mi jefe. El policía que no tenga tanta cara encima que le roba pedirle un teléfono. Me lo pide a mí que le digo: si pa quedarme sin él. Se lo pide a una clienta. Llama al marido. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y tras tomarle los datos le dicen que se puede ir. Pero que no, que ella no se va porque a ella se le murió una hija y está muy mal.

El policía que señora no mezcle, qué tendrá que ver



QUE SI ME ESTÁ VIENDO DESDE EL CIELO ESTARÁ DISGUSTADA — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y llega el marido al grito de



QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

El policía le explica que ha sido vista hurtando unas plantillas. Ella grita: QUE ME ESTÁ ACUSANDO DE ROBAR y empieza a llorar — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y el marido, señalando al chino



ESTO NO SE VA A QUEDAR ASÍ. TENDRÁS CONTRAPARTIDA — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Señor: nono. Sólo digo que yo también le quiero denunciar a él



Policía: es que precisamente por eso estoy YO cursando la denuncia de oficio



Señora: ÉL ME INSULTO Y ME GRITO Y SE RIO DE MI



Policía: SEÑORA NO INVENTE



Marido: bueno, vamos a hablar — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Policía: tienen ustedes juicio el miércoles 23 a las 9



Señor: VOY A LLEVAR MIS MEJORES ABOGADOS



policía: es un juicio por hurto de 75 céntimos, no hacen falta abogados



Señor: PERO LOS VOY A LLEVAR. ESTO NO SE QUEDA ASÍ. NO TIENEN PRUEBAS — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Policía: en realidad tenemos el vídeo, el vídeo de cómo le retiramos las plantillas a la señora, 6 testigos, y nuestra declaración



Señor: a ver, vamos a hablar



Policía 2: BUENO SE ACABÓ, ES QUE ME ESTÁN HACIENDO PASAR POR GILIPOLLAS YA. A JUICIO Y SE ACABÓ. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Pues el juicio fue hoy — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora se presentó con



Abogado

Abogado 2

Marido

Hijo

Amiga — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora declaró que ella estaba probandose una plantilla y mi jefe la atacó a gritos. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Que en ningún momento ella se negó a pagar las plantillas pero mi jefe llamó a la policía y ella se puso nerviosa y se olvidó de que las llevaba puestas — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Mi jefe declaró que era la quinta vez que la señora robaba en la tienda que él supiera y que le había enseñado ya todos los vídeos al policía, que por eso él estaba atento, y que ella se puso "de chulería" y él llamó a la policía — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La jueza leyó la declaración del policía y le recordó a la señora que no podía mentir al tribunal y que, según las dos declaraciones en una estaba mintiendo.



Las mentiras ponen triste al niño Jesús y de mala hostia a las juezas — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Lo preguntó a mi jefe si reclamaba los 75 céntimos

Él dijo que sólo quería que ella "me pide me perdona"



La señora entiende que el chino pide perdón y dice: NO LE PERDONO



El chino mira a la jueza: QUE ME PIDE ELLA A MI — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Yo le dije que pidiera traductor, pero él cree que habla bien, vale? — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La jueza deja visto para sentencia, el viernes os cuento.



Y esa es la historia de la señora choriza caradura. Hala, que ya me toca salir — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

