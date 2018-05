Investigan la supuesta relación de una profesora con un alumno en un colegio de Gijón

El colegio San Miguel de Gijón ha apartado de sus funciones a una profesora del centro por mantener presuntamente una relación con un alumno.

En un comunicado, la dirección se ha mostrado "seriamente preocupada" por la situación producida por la presunta relación conocida el pasado 17 de mayo, momento en que se activaron "todos los protocolos previstos para situaciones de emergencias".

Asimismo, ha adelantado que "tomará las medidas oportunas que requiere la situación, asumiendo su responsabilidad" y que, "debido a lo delicado del asunto", el centro lo abordará "con la debida cautela y discreción, pensando siempre en el bien del alumnado".

Por su parte, el alumno sigue yendo al centro y no se ha tomado ninguna medida contra él, al considerar que "en absoluto ha cometido ninguna irregularidad", ha apuntado. "Y lo de la profesora está por ver", ha enfatizado Miguel Ángel Campos, director del centro.

Sobre la docente, señalan que no es nueva en el centro, sino que lleva ya algún tiempo en el colegio. No obstante, no es ni ha sido profesora del alumno en cuestión. Según Campos, pertenecen a etapas educativas diferentes. En este caso, la profesora imparte Primaria y el alumno cursa Secundaria.

El colegio San Miguel ha afirmado que los organismos de inspección están al tanto de la situación y que el AMPA, "conocedora de la problemática existente, apoya la posición" del centro.