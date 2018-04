Según los datos del Barómetro de laSexta difundido por laSexta Noticias, un 62,1% de los encuestados se muestra a favor de que líderes independentistas como Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y otros miembros del exgovern permanezcan en prisión preventiva.

La posición contraria tan sólo es mantenida por un 34,2% mientras que un 3,6% no sabe o no contesta a la pregunta. Las posiciones se invierten cuando la pregunta es formulada en Cataluña, donde un 71,7% está en contra del mantenimiento en prisión preventiva de los dirigentes del exgovern. Por el contrario, un 27,2% de encuestados en territorio catalán sí está a favor de que continúen en la cárcel. Tan sólo un 1,1% responde que no sabe o no contesta.

Asimismo, la valoración general sobre la posibilidad de que la Justicia alemana haya negado a España que Carles Puigdemont pueda ser juzgado por un delito de rebelión es negativa con un 62,7%. Por el contrario, un 32,2% valora de forma positiva la decisión de la Justicia germana mientras que un 5,1% no sabe o no contesta.

La misma pregunta realizada en Cataluña recoge diferentes datos; un 57,6% valora positivamente que la justicia alemana haya negado a España que Puigdemont pueda ser juzgado por delito de rebelión, mientras el 40,2% lo valora negativamente y solo el 2,2% no sabe o no contesta.

El barómetro de laSexta es una encuesta realizada expresamente para la cadena por el Instituto de investigación y marketing Invymark, en la que quedan reflejadas las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.