Tejerina, sobre el trabajo de fin de máster de Cifuentes: "Si yo tuviese que presentar el proyecto de mi máster no encontraría el disquete"

"Si yo tuviese que encontrar algo de mis másteres, me parece que no encontraría el disquete en los que se guardaban antes", ha indicado Tejerina, que asegura no tener conocimiento de la polémica al haber llegado este miércoles de Brasil.

La titular de Agricultura ha recordado haber cursado dos másteres, uno en la Universidad Politécnica de Madrid y otro en California en los años 1994 y 1996.

"El que hice en EEUU no pedían proyecto de fin de máster y el otro fue hace tantos años que no lo recuerdo, pero seguro que no lo tendré guardado en el ordenador porque en esa época se usaban unos disquetes que son imposibles de encontrar ahora en el mercado y dudo que haya un ordenador donde poder leerlo", ha indicado Tejerina.