El artículo de 'The New York Times' sobre el Valle de los Caídos: "Alemania no tiene monumentos a Hitler"

UNA GRAN REPERCUSIÓN EN REDES

"Alemania no tiene ningún monumento de Adolf Hitler, ni Italia hacia Benito Mussolini. Pero España tiene El Valle de los Caídos", es un fragmento del artículo que 'The New York Times' ha dedicado al Valle de los Caídos y a la exhumación de los restos de Franco y que tuvo una gran repercusión en redes sociales.