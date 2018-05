Silvia Leal, en el MABS2018: "España, desde el siglo XVI, es líder en Robótica"

MANAGEMENT & BUSINESS SUMMIT, MABS 2018, el evento líder entre directivos y personalidades mundiales organizado por ATRESMEDIA, ha arrancado hoy su cuarta edición, que se celebrará durante este miércoles 23 y mañana jueves 24 de mayo, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, tras el éxito conseguido en años anteriores, que congregaron a más de 1.500 asistentes en cada edición. El consejero delegado de ATRESMEDIA, Silvio González, ha inaugurado este foro de excepción, que conducen las presentadoras de ATRESMEDIA, Mónica Carrillo (Antena 3 Noticias) y Mamen Mendizábal (‘Más vale tarde’).

Silvia Leal, doctora y experta en e-Liderazgo y Energía Innovadora, autora de ‘No te vas a morir’, ha sido la protagonista de la segunda conferencia de la jornada en una ponencia en la que ha comenzado hablando del “Tele-Pong, que lanzaron en 1972 y se convirtió en el mayor juego online comercializado en su momento. Hoy día no pasaría un concurso de estudios. Fue tal éxito, que en 1982 habían ganado 3.000 millones de dólares. Pero les advirtieron de un tsunami digital y no hicieron caso. En el año 2000 tuvieron que cerrar.”

“No me creo que llegue un tsunami y tengo pruebas para demostrarlo. La velocidad de un tsunami está en torno a los 900 km/hora, la de un Boeing. Por eso es muy difícil que nos enteremos de cuando llega. Sin embargo, a nosotros sí nos están avisado de la fecha en que va a llegar el tsunami digital”.

Sobre las consecuencias del llamado ‘tsunami digital’: “Nos avisan de que cuatro de cada cinco empresas van a desaparecer y lo hacen con cinco años de antelación. La tipología de puestos de trabajo que conocemos va a desaparecer. Tan sólo un siete por ciento de los chavales estudian carreras tecnológicas. Esto es solo una cara de lo que va a pasar y nos advierte de que nos tenemos que poner las pilas”.

Sobre las posibilidades que ofrece el ‘tsunami digital’:

“El saldo de la Inteligencia Artificial es positivo. El Internet de las cosas generará más volumen de negocio que la industria farmacéutica. Por poner un ejemplo de lo que ha supuesto, el 70% de las personas que están en una habitación de hospital ahora mismo, hace treinta años hubieran estado en Cuidados Intensivos. Y si no lo están es gracias a la tecnología. Por eso merece la pena subirse a la ola como empresas y como personas”.

Silvia Leal también ha desgranado algunas cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías y la robótica, dividiéndolas en varios bloques.

Sobre el ‘block chain’ y la realidad virtual y aumentada:

“Terminator está guardada en el Congreso de EEUU como saga histórica y tecnológica por si algún día desaparecieran las copias de esas películas”, ha señalado Leal como ejemplo de una aplicación pionera. La serie de películas, iniciada en 1984, muestra cuestiones relacionadas con la tecnología que se encuentran siendo desarrolladas en la actualidad, como la cuestión de los sensores integrados en la visión que utiliza el androide interpretado por Arnold Schwarnzeger.

La autora de 'No vas a morir' ha desgranado un repaso por los orígenes militares de este tipo de aplicaciones. “En los años 40 los pilotos de combate tenían que mirar al enemigo y al cuadro de mando. Por eso los científicos inventaron el ‘head up display’, que integraba ambas cosas. Pero como era fijo y obligaba a no mover la cabeza, acababa generando dolor. Para eso inventaron el head mounted display integrado en el casco. Como éste pesaba mucho, hoy se trabaja en elIoptik Innovega, que son unas lentillas que se superponen en el ojo”

En cuanto a la realidad virtual, calificado como aquella en que “el dispositivo me traslada a un mundo que no existe”, Leal ha señalado las posibilidades que permite: “Hoy podríamos estudiar los reyes godos interactuando con ellos. Cada día se usa más en psicología; ahora un maltratador puede experimentar el miedo de su víctima. Pero la clave de estas tecnologías es que cada vez están más democratizadas”.

“El ‘block chain’ es una tecnología que cambia el sistema de bases de datos tradicional. Es un sistema de base de datos transaccional, de compro-vendo-pago donde la integridad de la seguridad la garantiza el hecho de que hay múltiples copias de información y todas tienen los mismos datos”, ha desgranado sobre este tipo de tecnología, incidiendo en las ventajas que supone: “Se llama así porque guarda la información en bloques. Esos bloques se cierran y cada uno tiene su huella dactilar y la del anterior. Es muy difícil llevar a cabo un ataque contra ella porque habría que atacar muchos ordenadores. Por eso está poniendo en jaque a bancos y cambiando el modelo de negocio de las aseguradoras”.