Contador: "¿Tanto espectáculo quitaría tomar los tiempos a tres kilómetros de meta?"

El ciclista español Alberto Contador (Tinkoff) pidió considerar cambiar la reglamentación sobre las caídas cerca de la meta y que se tomen los tiempos en caso de un percance como el que sufrió él en la víspera "a 3 kilómetros de meta".

El triple campeón de la ronda nacional no pudo evitar ayer viernes irse al suelo en los kilómetros finales de la séptima etapa, con final en la localidad gallega de la Puebla de Sanabria, dañándose el lado izquierdo de su cuerpo. "Estoy reventado, el gemelo también me duele. Muy mal, se está poniendo la cosa complicada", lamentó en la línea de meta, pese a que no perdió tiempo. "Reflexión: Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de las caídas se producen en los últimos 3 kms, ¿tanto espectáculo quitaría tomar tiempos a 3 kms de meta?", escribió Contador en su perfil oficial de 'Twitter'.

El de Pinto cree que con esta mediada se evitaría que "los corredores de la general, por miedo a perder tiempo, se mezclen con los sprinter". "Creo que sería algo como mínimo a considerar", opinó el madrileño. "Creo que la pérdida de un favorito en una gran vuelta reduce mucho más el espectáculo que las continuas caídas, ¿o no? @UCI_cycling", aseveró Contador dirigiéndose al órgano rector del ciclismo mundial.

Posteriormente, ante los medios y antes de tomar la salida en Villalpando, recalcó que ha pasado "mala noche". "No he dormido prácticamente nada, me acosté muy tarde trabajando con los fisios para bajar la inflamación del gemelo de la pierna izquierda", comentó.

"Vamos a ver como paso el día. Confío en que todo vaya bien y el músculo recupere. Evidentemente la etapa la afrontaré con mucha cautela, y confío en que solo sea una contractura. Calentaré haciendo rodillo antes de empezar la etapa, me beneficia que antes de la subida final el recorrido sea llano", sentenció Contador, que tendrá un duro examen con la llegada en alto a La Camperona.