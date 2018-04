Los Jazz humillan a los Warriors bajo la batuta de Ricky Rubio con récord de Mitchell

La marcha triunfal y arrolladora de los Jazz de Utah se mantuvo una jornada más y esta vez al humillar por paliza de 119-79 nada menos que a los actuales campeones de la NBA, los Warriors de Golden State, que sufrieron la peor derrota de la temporada regular.

El escolta novato Donovan Mitchell con 22 puntos, incluidos cuatro triples de cinco intentos, encabezó de nuevo el ataque balanceado de los Jazz que tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos. Mitchell con sus cuatro triples llegó a los 186 en lo que va de temporada y superó la marca de un novato en la historia de la NBA que estaba en poder del base Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland.

El ala-pívo Derrick Favors también brilló con 16 puntos y nueve rebotes, que lo dejaron como el jugador más decisivo dentro de la pintura. Otros dos hombres altos, el ala-pívot sueco Jonas Jerebko, que como reserva ha recuperado su mejor forma, logró 14 puntos, mientras que el pívot francés Rudy Gobert y el base español Ricky Rubio aportaron 13 tantos cada uno.

