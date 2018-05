Una entrenadora denuncia que una agente de una aerolínea le pidió "probar" que su hijo de un año era realmente suyo

La entrenadora de baloncesto Lindsay Gottlieb ha sido noticia en Estados Unidos por denunciar lo que, según ella, se trata de un problema racial en una aerolínea.

La historia comienza cuando Gottlieb se dispone a coger un vuelo con la compañía Soutwest Airlines desde Denver hasta Oakland. En la puerta de embarco, una agente de la compañía la para justo antes de embarcar, pidiéndole que "tiene que probar" que su hijo, que está con ella, es realmente suyo, incluso después de mostrar el pasaporte del pequeño de un año.

@SouthwestAir I’m appalled that after approx 50 times flying with my 1 year old son, ticket counter personnel told me I had to “prove” that he was my son, despite having his passport. She said because we have different last name. My guess is because he has a different skin color.