Sale a la luz 'My Own Way', un tema inédito que Amy Winehouse grabó con 17 años

Winehouse, que falleció con 27 años en 2011, había grabado 10 años antes la canción 'My Own Way' en el estudio del productor Gil Cang en Hornsey Road, un trabajo que nunca se llegó a publicar.

La cantante trataba en aquella época de llamar la atención de las discográficas para tener su primer contrato, que finalmente firmó en 2003 con el sello Island Records, filial de Universal Records.

Winehouse lanzó con esa firma los dos álbumes de estudio que publicó en vida, 'Frank' (2003) y 'Back to Black' (2006). Tras su muerte, causada por una intoxicación alcohólica, Universal publicó un álbum póstumo con rarezas e inéditos de la cantante, 'Lioness: Hidden Treasures'.