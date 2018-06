La nueva versión de Google Maps ya está llegando a los móviles: te contamos cómo es el nuevo diseño

Si eres de los que usa a menudo el GPS del móvil cuando va en coche, buscas dónde está el bar que siempre te están recomendando o, simplemente no das con una calle particular... En definitiva, si eres de los que usa a menudo Google Maps, quizá te hayas fijado en que su aspecto ha cambiado de forma notable. O quizá no, si aún no ha llegado a tu smartphone la actualización de la aplicación.

En cualquier caso, ya hemos podido ver los cambios que traerá para todos el rediseño de la aplicación de mapas por excelencia de Google, y que muchos desarrolladores ya están poniendo a prueba. Ahora, la duda que todos nos estamos planteando: qué tengo que esperar de su actualización qué mejoras ofrece respecto a la anterior versión.

Diseño: Los blancos y el tamaño de las imágenes predominan en esta nueva versión, que busca, según los expertos que ya han podido probar la nueva cara de la app, dejar atrás la sobriedad para dar un carácter más juvenil y moderno a Google Maps. Este diseño ya se venía viendo en otras aplicaciones de Google y, precisamente, Google Maps era una de las herramientas en las que faltaba este lavado de imagen.

Bajo el uso del Material Theming, Google apuesta para su servidor de mapas por una estructura más simple, caracterizada por el fondo blanco, con la barra del buscador y las tarjetas de información más redondeados y con unos iconos e ilustriaciones más minimalistas; todo ello para exponer una imagen más limpia de la aplicación.

Google Maps también ha acoplado a su nueva versión la tipografía que ya se usa en prácticamente todas las herramientas de Google. Y a ello se une un mayor protagonismo a las imágenes con intención de reforzar la función de 'explorar' para potenciar la listas de recomendaciones.

En este sentido, Google Maps ordenará determinados intereses o lugares por categorías aún más precisas, como lugares de ocio (restaurantes románticos, bares divididos por estilos o temáticas...) o listas de recomendaciones expresas de usuarios o por ránking de verificación aglutinadas en un top-10. Pero la intención de todo ello, o mejor dicho, lo que busca Google a través de estas mejoras, es una cosa muy simple a la par que compleja: crear un Google Maps a tu medida.

Así, en base a tus gustos, tus búsquedas, tus zonas de movimiento, Google creará todo un compendio de recomendaciones que, agrupadas bajo la pestaña 'para ti', te servirán para obtener resultados mucho más precisos sobre las novedades de tu zona o eventos y lugares relacionados con tus intereses.