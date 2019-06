Los tres rezos más emblemáticos del planeta

1. Catolicismo: Basílica de San Pedro. Ciudad de El Vaticano.

Sin duda, este es el lugar más cercano y el más importante para los católicos. Pero no solo. Accesible y espectacular, esta basílica, esconde tesoros increíbles, obras de arte y símbolos ineludibles. A menudo se encuentra llena de turistas de toda condición, pero realmente no importa. Aquí vas a poder rezar, meditar, o simplemente dejarte llevar por su belleza y su majestuosidad. Las misas se suceden en su interior, y además de ser una de las iglesias más grandes del mundo, es también un lugar de peregrinación, no solo para los que profesan la religión católica.

La iglesia de San Pedro es simplemente espectacular, ubicada sobre el lugar donde está enterrado San Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, y es un precedente de la arquitectura del Renacimiento. Diseñada por Donato Bramante, Miguelángel o Bernini, y otros notables arquitectos italianos, su estructura actual fue terminada en 1626. La iglesia contiene el domo más alto del mundo de más de 130 metros de alto, decorado en mármol, con relieves arquitectónicos y obras de arte, la más conocida es la Piedad, una escultura de Miguel Ángel, que se venera en la primera capilla de la derecha.

2. Islam: Mezquita de Nasir ol Molk. Shiraz (Irán).

Se la conoce como la Mezquita Rosa por las numerosas losas rosadas que decoran su interior. Construida en la ciudad de Shiraz en 1888, se encuentra en el distrito de Gowad-e-Araban, cerca de Mezquita Sah Čerāq. Con enormes ventanales de vidrios coloreados, cubierta de alfombras persas y con una geometría meticulosa en sus paredes, el lugar atrae por su belleza de colores intensos. Es como un caleidoscopio sencillamente impresionante. Un edificio impresionante único en el mundo. Los fieles que allí buscan recogimiento son realmente afortunados. Sin duda, es una de las mezquitas más sorprendentes del planeta.

La mezquita cuenta con muchos elementos de la arquitectura islámica tradicional como arcos iwan y una fuente central para las abluciones, pero las vidrieras son relativamente raras en este tipo de arquitectura . Sólo unas pocas mezquitas, como la mezquita al- Aqsa y la Mezquita Azul en Estambul, cuentan con vidrieras. Si quieres disfrutar de su belleza interior lo mejor es visitarla por la mañana, cuando la luz del sol entra por sus vidrieras creando preciosos reflejos artísticos en el suelo. Profeses la religión que profeses, esta mezquita, con su mágico encanto, nos acerca a lo más sagrado.

3. Judaísmo e Islam: El Domo de la Roca. Jerusalén (Israel).



Es uno de los lugares de oración más conocidos del mundo. Ubicado sobre el Templo de la Montaña, en Jerusalén, este edifició del siglo VII es uno de los puntos de referencia más representativos de la ciudad. Remozado con más de 80 kilos de oro en 1990, se cree que su diseño octagonal y sus coloridos mosaicos sirvieron de modelo a las iglesias y capillas bizantinas. El Domo de la Roca es importante para varias religiones.

Este magnífico octógono que domina la Ciudad Vieja es un santuario que constituye el tercer lugar más sagrado para el Islam. El fragmento de piedra negra que cubre es la montaña donde Abrahán trató de sacrificar a Ismael, a diferencia del judaísmo y del cristianismo, que consideran que fue a Isaac; el lugar donde se encontraba el templo de Salomón y el punto desde el cual Mahoma ascendió al cielo y realizó su célebre 'Viaje nocturno'.

La 'Roca Fundacional' ubicada en su interior es uno de los sitios más sagrados del judaísmo, por cuanto se cree que aquí fue donde se creó el mundo. La tradición judía sostiene que sobre la Roca Fundacional se hallaba precisamente el recinto más sagrado del Templo de Salomón, donde según los textos bíblicos residía Yaveh. Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel.

Sea como sea, es un lugar sagrado, y uno de los más preciosos y duraderos tesoros arquitectónicos del mundo. Ubicado en la explanada de las mezquitas, la cúpula de la Roca es impresionante, pero si quieres visitarla hay que tener en cuenta que solo está abierto al público no musulmán en un horario muy limitado, de 7.30 a 10 h, así que hay que ir temprano o conformarse con pasear por la explanada.