Un submarino para explorar las maravillas del Caribe en Curazao

Colorida y animada, Curazao, tiene mucho que ofrecer. Y es que esta preciosa isla situada al sur del mar Caribe es un mágico y vibrante destino de vacaciones durante todo el año. Playas paradisíacas, buenas temperaturas y un mar de color azul turquesa se combinan con una naturaleza exuberante y una fauna singular.

Explorar los espectaculares arrecifes de coral en Curazao era, hasta ahora, algo a lo que solo podían acceder los amantes del buceo. Y decimos hasta ahora, porque desde la puesta en marcha del Seaworld Explorer, esta actividad la puede realizar todo el mundo sin excepción. Es un barco muy especial, en parte un semi-submarino y en parte un barco normal. Mitad barco, mitad submarino. Así nos embarcamos en un mini crucero, una excursión única, como si fuéramos buzos, pero sin serlo. Vamos a disfrutar del universo de color bajo el mar y de sus criaturas desde una ventana de visualización.

Seaworld Explorer es un barco que se desarrolló en Australia para explorar la Gran Barrera de Coral. Un buque que navega y en el que uno desciende por el casco hasta un observatorio submarino de crucero donde puede sentarse con comodidad, con aire acondicionado, a un metro y medio por debajo de la superficie del agua, y así explorar la vida marina a través de grandes ventanas de cristal.

El recorrido comienza en el muelle en Willemstad desde donde te llevarán a unos casi cinco kilómetros de la costa, a uno de los magníficos sitios de buceo de Curazao. Y a bordo del Seaworld Explorer comienza un viaje por los arrecifes de coral a lo largo del lado sur de la isla. Un viaje con narrador, para que no te pierdas ni un solo detalle. Cerca de la costa, desde tu punto de vista bajo el agua, puedes observar claramente una pared que cae abruptamente a varios kilómetros de profundidad. Verás miles de peces tropicales como el pargo de cola amarilla, suboficiales, peces loro, peces ángel y reinas, así como delicadas colonias de coral con miles de años de antigüedad. Luego observarás como un buzo rodeado de peces hambrientos se sumerge junto a tu ventana para que puedas ver a estas preciosas criaturas con tranquilidad. Y todo mientras el experto conocedor de las profundidades marinas te da información sorprendente del mundo submarino y responde encantado a tus preguntas.

Explorar las maravillas submarinas de Curazao en el Seaworld es una de esas actividades imprescindibles para los que no sean amantes del buceo, y para los que viajan con los más pequeños de la casa. Y si tienes claustrofobia, no hay problema ya que el barco no se sumerge completamente y puedes subir a la cubierta cuando quieras.

El Seaworld Explorer es un barco moderno, y con su mini submarino incorporado cuenta con capacidad para 34 pasajeros cómodamente instalados en la parte inferior. El recorrido es ideal para toda la familia e incluye una entretenida y educativa charla. Sin tener que bucear o llevar un equipo de buceo, en seco, te sentirás como un auténtico explorador de las profundidades marinas. El Seaworld Explorer está certificado por los inspectores holandeses y cuenta con todas las medidas de seguridad. El viaje dura una hora en total.

Curazao, aunque es independiente, sigue siendo una parte del Reino de los Países Bajos. Su capital es Willemstad y Atlantis aventuras te ofrece además del Seaworld Explorer, un recorrido en trenecito por casco histórico de la ciudad, con un recorrido que comienza en el Fuerte Ámsterdam y continúa por muchos lugares de interés, incluyendo el mercado flotante en Sha Caprilleskade, un antiguo barrio residencial de casas pintorescas una parada en Bolo di Bruit, conocida como la casa "pastel de bodas" y el edificio más fotografiado de la ciudad, la catedral Pietermaai y por la imponente fortaleza de Waterfort.

Más información:

Atlantis Adventures