The toast Café

Esta pequeña cafetería se encuentra en el barrio de Gaztambide. Sus suelos de madera y mesas dispares transmiten un encanto difícil de igualar. El saloncito del fondo está decorado con antiguos espejos, máquinas de escribir y por supuesto una gran vitrina repleta de libros. Son libros de segunda mano, de los más diversos temas y tamaños. Además, podremos elegir hasta el idioma en que lo queremos leer. El cappuccino que preparan está delicioso y si se te olvida el libro en casa, allí mismo tienes donde elegir.

The Toast Café | Verónica Imedio

Tipos Infames. Vinos y libros

Casi no hace falta decir nada de este sitio tan mítico y conocido. Aquí podremos elegir entre vinos o café lo que más no apetezca o maride con nuestra lectura. En pleno Malasaña, Tipos Infames hace las delicias de los apasionados por los autores y editoriales independientes. Tienen gran variedad de libros, ediciones y temáticas; además de rincón mezcla de cafetería y vinoteca. Pero no se conforman solo con eso, también organizan lecturas de poesía. Si eres un poeta o poetisa novel ya sabes dónde debes ir para empezar a entablar contacto con la audiencia.

Tipos infames | Foto de Tipos Infames

La libre

En pleno barrio de Lavapiés, en la bulliciosa calle Argumosa nos tropezaremos con este rincón de café y literatura. Los libros que venden son de segunda mano, pero también podemos ojearlos mientras estamos allí saboreando uno de sus cafés arábicos o vermús artesanales. Es un oasis de tranquilidad en este transitado barrio, aquí podremos meter nuestras narices en un libro, respirar hondo y llenarnos de ese aroma tan característico y especial. Si somos políglotas podremos disfrutar de libros en varias lenguas: español, francés, alemán e inglés.

La Libre | Foto de Mahoudrid

La Ciudad Invisible

Este café-librería se ha especializado en viajes se encuentra en el corazón de la capital, en la Costanilla de los Ángeles. Su apariencia es la de un establecimiento de aires bohemios con sillones cuero, guías de viajes llenando las innumerables estanterías y columnas blancas de hierro forjado. Cualquiera diría que es el salón de un explorador del siglo XIX. Tal vez este sea el lugar idóneo para planear nuestro próximo viaje, pues podremos consultar tantas guías como nos apetezca. Seguramente nos inspire con el destino y el itinerario de nuestra próxima aventura.

La Ciudad Invisible | Foto de la Ciudad Invisible

La Infinito

Volvemos a Lavapiés, pero a una calle más tranquila, la calle de los Tres Peces, pues aquí está La Infinito un establecimiento que ofrece mucho más que café y libros. Aquí podremos disfrutar de sus deliciosas tapas, desayunos y dulces. En nuestra lectura nos acompañará la música en vivo que suelen tener. Aunque si tenemos el día rebelde y no nos apetece mucho abrir el libro, podemos participar en uno de los muchos talleres y actividades culturales que organizan.