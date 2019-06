Londres a vista de pájaro

Con sus 310 metros de altura, The Shard no es solo el edificio más alto de Londres, sino que también el de toda la Europa Occidental. En él vas a vivir una experiencia inolvidable. Porque desde lo alto de "el Casco" tendrás la mejor vista de Londres que jamás puedas imaginar. Este rascacielos se ha convertido en toda una atracción turística. Y es que desde los pisos 68, 69 y 72 de este edificio espectacular vas a poder disfrutar mejores panorámicas de la capital del Reino Unido.



Incomparables vistas de 360 ​​grados desde el techo de Londres, la plataforma de observación más increíble de la ciudad que alcanzan en días claros hasta 64 kilómetros. Con la entrada vas a poder acceder a las plataformas de observación de la planta 69 y a la terraza al aire libre de la planta 72, sin restricción de tiempo, y eligiendo el momento de la visita que más te convenga. Y además con la garantía de que, si el mal tiempo no te deja ver, puedes volver gratis cuando tú quieras.



La subida hasta la planta 68 es ya toda una experiencia ya que se realiza en ascensores caleidoscópicos que alcanzan velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora. Una subida que llega a lo más alto en tan solo 30 segundos. Las plantas 68 y 69 están cubiertas, mientras que la 72 está parcialmente descubierta. La planta 72 se encuentra a 244 metros de altura, casi el doble que la altura del London Eye, y cuenta con telescopios digitales con pantallas planas, para que puedas compartir las vistas.

The Shard es un nuevo rascacielos en Londres, un nuevo edificio icónico del skyline de la ciudad que fue inaugurado justo antes de las Olimpiadas de 2012. El horario normal de apertura es de domingo a miércoles de 10 a 19 h., y de jueves a sábado hasta las 22 h. Y en los meses de abril a octubre, el horario de cierre es siempre las 22h. Desde The Shard se puede ver con claridad la famosa noria The London Eye, la Catedral de San Pablo, el Tower Bridge y One Canada Square.

En las plataforma de Shard siempre ocurren cosas. Este invierno, por ejemplo, el interior de este universo de cristal se transforma en una experiencia encantadora y sensorial, con una decoración muy especial. Cristales de hielo teatrales que imitan una helada heladas por encima de la ciudad, crean un mundo mágico en la plataforma de observación al aire libre, la 72 Skydeck. La experiencia de invierno está incluida con la entrada estándar.

Y una de las experiencias más alucinantes que puedes disfrutar en The Shard tiene mucho que ver con el bienestar. Y es que durante todo el año puedes hacer yoga en la plataforma por tan solo 54 euros, una tarifa que incluye una bolsa de obsequios. Yogasphere, es la empresa que realiza esta actividad en la cima de Londres. Una experiencia única, la de participar en una clase como si estuvieras en el cielo. Las clases son semanales y son, sin duda, una gran manera de empezar el fin de semana o un viaje en Londres. Original, desde luego. Y es que mientras disfrutas de las mejores vistas, los instructores de Yogasphere, te ayudaran a que obtengas una nueva perspectiva distinta de la vida de esta gran ciudad. Las clases son todos los sábados de 8.30 a 9.30 h. Así que ya puedes apuntarte.

La verdad es que las vistas desde este edificio son increíbles, y la sensación de altura, ya que al estar al aire libre en la última planta no tiene parangón.

