La Iglesia de San Miguel, en Palencia, está de fiesta el 1 de enero

La iglesia de San Miguel está en la plaza del mismo nombre, en la ciudad de Palencia y celebra cada 1 de enero el Bautizo del Niño, una celebración que data del S.XVI y que tiene hoy consideración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y es que solo en dos lugares de España se celebra el bautizo del Niño Jesús (y su circuncisión puesto que se trata de una fiesta que surge en el barrio judío), una de estas ciudades es Palencia y la otra la localidad segoviana de Cuéllar.

Pero el interés de la Iglesia de San Miguel, si bien a 1 de enero no puede ser otro que la celebración del bautizo del Niño, va más allá de esta fiesta: por una parte, a modo de curiosidad y casi de leyenda, cabe señalar que se cree que aquí contrajeron matrimonio El Cid y Doña Jimena (aunque no se ha podido demostrar más allá de toda duda que esto fuera así) y por otra parte resulta imposible no fijarnos en la arquitectura de esta iglesia y en lo que esconde en su interior.

Interior de la Iglesia de San Miguel | Imagen en Wikipedia, licencia de dominio público

La iglesia de San Miguel está considerada como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural; se trata de un templo a caballo entre el románico y el gótico con detalles renacentistas; aunque su interior es austero en cuanto a recursos escultóricos, llaman la atención la esbeltez de las columnas y muretes que sostiene la bóveda y que dan así un aire más espectacular a todo el edificio; además en su interior podrás ver una imagen de Cristo del S.XV, la que preside el Altar y se han descubierto también pinturas murales de estilo gótico.