No es que de pequeños soñásemos con ser fareros pero la curiosidad es inherente a nuestra humanidad y siempre nos hemos preguntado cómo sería la vida de aquellos hombres de mar en tierra que sostenían sobre sus espaldas la responsabilidad de iluminar la costa para los barcos no se estrellasen contra ella. Ahora que los faros no son los que fueron y que el oficio de farero tal y como lo conocíamos está, por motivos tecnológicos, en vías de extinción sino extinto, podemos descubrir qué se siente al vivir en un faro, no son pocos lo que han sido convertidos en hoteles boutique o alojamientos turísticos con mucho encanto.

Hemos elegido cinco faros que son hoteles distribuidos a lo largo y ancho del mundo, son muy distintos, a cada cual más interesante que el anterior y te permitirán vivir por una noche o incluso por unos días como si fueras un farero, siempre mirando al mar, siempre iluminando la costa y, a ratos, metiendo la cabeza en un libro, en una aventura marítima como, se nos ocurre, Moby Dick.

Porer, en Croacia

Las costas croatas atraen cada vez a más turistas y sus faros son parte de sus atractivos, el de Porer es un faro histórico construido en 1833 en el islote que le cede su nombre, un islote a 2 kilómetros y medio de la costa, frente a la localidad de Premantura. Dicen que desde este islote se disfruta de los mejores atardeceres del Adriático. El faro Porer cuenta don dos apartamentos para que disfrutes de las vistas e incluso de un baño en el mar (no así de los paseos, el islote es tan pequeño que no tardarás más de un par de minutos en darle una vuelta completa).

Phare du Pot a Leau de Vie | letsbookhotel.com

Phare du Pot a Leau de Vie, en Canadá

La ubicación de este faro es magnífica porque frente a él pasan en sus migraciones grandes grupos de ballenas, una vista inolvidable; además la parte superior del faro es totalmente accesible y cuenta con un telescopio para disfrutar de la observación de las aves; en este hotel podrás acomodarte en tu habitación de baño compartido, disfrutar de su deliciosa cocina y eso, sí, si quieres disfrutar de una copa con vistas al mar, el alcohol tendrás que llevarlo en la maleta.

Faro Isla Pancha | faroislapancha.es

Faro Isla Pancha, en Galicia

Sin salir de España, y visitando una de las zonas más espectaculares de nuestra costa, encontramos el Faro de Isla Pancha, un islote frente a la costa de Ribadeo en el que se levantó en1857 este faro, el antiguo faro de Ribadeo, hoy un bello alojamiento turístico que ofrece dos apartamentos turísticos para cuatro personas cada uno y zona de jardín privado. Nota importante: dispone de wifi gratuito y guías de información turística de la zona.

Belle Tout | belletout.co.uk

Belle Tout, en Inglaterra

Éste es, probablemente, uno de los faros-hotel más bellos porque desde él se disfrutan vistas de 360 grados del Canal de la Mancha. Fue construido en 1832 y dado de baja en 1902, tuvo que ser trasladado y restaurado por la erosión del terreno y después de haber sido un faro, un salón de té y un hogar, es hoy un hotel boutique con mucho encanto.

Alki Point | homeaway.es

Alki Point, en Estados Unidos

La historia de este faro situado al oeste de la ciudad de Seattle es muy curiosa, tanto que comenzó a funcionar en 1870 por voluntad del dueño un granero ubicado en esta propiedad, no fue hasta años más tarde que el estado asumió la necesidad de esta luz y acabó por afrontar la construcción del faro que es hoy un alojamiento turístico magníficamente ubicado, cerca del centro urbano con sus tiendas y sus cafés y con vistas magníficas tanto desde el apartamento como desde su elegante terraza.

