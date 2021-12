Estas son algunas de las curiosas tradiciones y costumbres que harán que quieras visitar Irlanda en Navidad

Los irlandeses tienen algunas tradiciones navideñas de lo más curioso pero ya te anticipamos que no todas te van a gustar: encender una vela de bienvenida o adornar la casa con coronas de acebo es romántico, lo del baño gélido en el Atlántico para celebrar el día de Navidad no tanto; visitar al verdadero Papá Noél es, como poco, curioso aunque seguro que al de Laponia no le acaba de parecer bien y lo de la ruta de los 12 pubs tiene su gracia... siempre que no haya que beberse una Guinnes por pub, claro; a continuación te contamos más detalles de estas curiosas tradiciones.

Encender una vela de bienvenida

Velas | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

No te sorprendas si viajas a Irlanda en la época navideña y ves velas encendidas en muchas ventanas, es probablemente una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad irlandesa aunque hay dudas acerca de su origen y su sentido último; hay quienes consideran que es la bienvenida a María, José y el Niño, el modo de decirles que en esa casa sí serán recibidos; otros creen que esta costumbre viene de los tiempos de la persecución de los católicos en Irlanda y que significaba que la familia que vivía en la casa deseaba oir misa y sentaría a su mesa y acogería por una noche al párroco que acudiera a oficiarla en su hogar.

Adornar la casa con acebo y colgar en la puerta una corona de acebo que se compra en los Mercadillos de Navidad

Ferias y Mercadillos | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

La decoración navideña irlandesa es también un poco peculiar; desde siempre los irlandeses han adornado sus casas con ramas de acebo, se cree incluso que la tradición de colgar una corona de acebo en la puerta es de origen celta; hoy en día es muy habitual colgar esas coronas en las puertas, es más, se ha convertido en el souvenir irlandés favorito de quienes visitan la isla en Navidad. Se compran, por supuesto, en los clásicos mercadillos navideños.

Un baño helado el día de Navidad

Un baño helado... | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Esta es la tradición más discutible... Al menos su encanto es discutible ¿a quién le pide el cuerpo un baño en la aguas del gélido Atlántico que baña las costas de Irlanda en pleno mes de diciembre? Pues sucede ¿dónde? Los lugares más habituales son el promontorio de Forty Foot en Sandycove, Guillamene Cove en el Condado de Waterford y la piscina natural de Portnahapple, en el Condado de Londonderry.

Visitar al verdadero Papá Noel, San Nicolás

Iglesia de San Nicolás | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Cuenta la leyenda que los restos de San Nicolás (el verdadero, el que ha inspirado la tradición de Papá Noel) están en una tumba agrietada y tallada en los terrenos cercanos a las ruinas de la histórica Iglesia de San Nicolás y hay quienes los visitan en Navidad.

Ruta de los 12 pubs (¿y otras tantas Guinness?)

Guinness | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Un viaje a Irlanda sin visitar los clásicos pubs irlandeses? ¡imposibles! pero esta tradición va un paso más allá: tendrás que vestir un jersey navideño (si estás pensando en Colin Firth en El Diario de Bridget Jones, vas bien) y recorrer 12 pubs, es habitual elegir para ello el barrio dublinés de Temple Bar pero prepárate porque tendrás que participar en los diferentes juegos que organizan los pubs y beberte una pinta de Guinness en cada uno de ellos...