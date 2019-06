El Pueblo de Pan de Jengibre más grande del mundo

Estamos en noviembre y ya queda muy poco para la Navidad. Una época en la que grandes y pequeños van a poder disfrutar de los mejores planes en la ciudad de los rascacielos. Planes tan maravillosos como del que hoy os vamos a hablar. En el New York Hall of Sciencie, en el distrito de Queens, además de más de 450 exposiciones, eventos y talleres diseñados para niños de 1 a 100 años, se puede ver en noviembre algo muy especial. Porque desde hace ya unos años, aquí se monta el Pueblo hecho de pan de jengibre más grande del mundo.

Una de las mejores cosas de vivir la ciudad de Nueva York en los meses de noviembre y diciembre son todas las exposiciones, eventos, mercados de vacaciones y pistas de patinaje sobre hielo que aparecen. Pero el evento favorito, el que merece la pena que no te pierdas es el GingerBread Lane en el Salón de la Ciencia de Nueva York.

NYSCI | NYC & Company

El Gingerbread Lane del NYSCI abre sus puertas el 11 de noviembre y permanecerá abierto al público hasta el 14 de enero. Si ya esto es todo un acontecimiento en la ciudad, se espera además que este montaje tan dulce obtenga el quinto título consecutivo del Pueblo de Pan de Jengibre más grande del mundo por el Guinness World Records. Algo que sin duda conseguirá, gracias a las más de 10.000 casas de pan de jengibre, y a las estructuras de jengibre, que componen este pueblo tan especial. De hecho, GingerBread Lane, ha ganado el récord mundial Guinness en 2013, 2014, 2015 y 2016, como la aldea de pan de jengibre más grande del mundo.

Si decides visitarlo, te vas a quedar alucinado. Porque las pequeñas casitas de este fabuloso pueblo están hechas de pan de jengibre de verdad, hechas a mano con mimo, enteramente de pan de jengibre comestible, y decoradas con glaseado y dulces de verdad. Casas de jengibre decoradas con dulces de más de 14 países. Desde pastillas de goma o M & M's hasta bastones de caramelo, seguro que verás tu dulce favorito. Y en el pueblo no falta de nada. Ni la estación de tren, ni la estación de policía, ni la pista de patinaje sobre hielo e incluso un carrusel. Cada casa es única a su manera y no hay dos casas que se parezcan en este pueblo.

Las casas han sido diseñadas, horneadas, planificadas, construidas y decoradas por el chef Jon Lovitch, un trabajo muy gratificante que le ha llevado un año entero.

Gingerbread Lane del NYSCI | NYSCI

Y el 15 de enero, una vez acabe la exposición, te vas a poder llevar a casa un pedazo de GingerBread Lane. Las casas de pan de jengibre de la exhibición se regalan a quien quiera un pedazo, por orden de llegada, hasta que cada pieza desaparezca. Así que, si quieres una casa de pan de jengibre, no olvides llegar temprano y llevar una caja o una bolsa con fondo plano para llevarte a casa tu dulce botín.

El New York Hall of Sciencie, es uno de esos espacios imprescindibles si visitas Nueva York con tus hijos. Y en estas fechas habrá talleres muy dulces, los sábados y domingos. Este año 2017 podrás diseñar un automóvil, un bote o un tren verdaderamente con pan de jengibre. Los participantes recibirán un kit con todos los materiales que utiliza el chef Jon Lovitch para crear esta exposición anual. No te lo pierdas. Más información: NYSCI

También te puede interesar

El bosque secreto de los elfos al norte de Finlandia

5 ciudades perfectas para escaparse en Navidad