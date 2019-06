Descubre tu destino ideal dependiendo de tu personalidad  

Hay destinos que te están esperando, que son hechos totalmente para ti. Tu manera de ser y de comportarte son dos factores clave a la hora de elegir el destino perfecto. Por eso y para que te identifiques con alguno de ellos, hemos traído una serie de ideas para que las aproveches.

Si eres extrovertido

Los extrovertidos buscarán lugares en los que puedan establecer relaciones sociales y comunicarse con la gente que les rodea, pudiendo además encontrar nuevas amistades. Debido a su carácter abierto, son personas muy simpáticas que no dudarán en entablar una conversación con algún desconocido. Nuestro país es un buen destino para estas personas, aunque también recomendamos viajar a un país vecino, Italia, o ir a países de América latina, como Argentina o Ecuador.

Viajeros extrovertidos | Destinos

Si eres introvertido

Si por el contrario no te sientes nada identificado con el apartado interior, no te preocupes puesto que también tienes destinos hechos para ti. Ser introvertido no es una característica mala, sino justamente diferente a lo anterior. Quizás no desees tanto las interacciones sociales y prefieras momentos de soledad en tu viaje. Los destinos inmersos en la naturaleza pueden ser una buena opción para ti. Por ejemplo, te aconsejamos visitar Noruega y sus fiordos, o alguno de los pequeños pueblos de Suiza.

Viajeros Introvertidos | Destinos

Si eres aventurero

Las personas aventureras sentirán la necesidad de practicar actividades que les aceleren el corazón y produzcan adrenalina. Un país por excelencia para aquellos que deseen practicar deportes de riesgo sería Nueva Zelanda, pero también podemos recomendar Brasil y sus paseos por la Selva Amazónica.

Viajeros aventureros | Destinos

Si eres curioso

La gente curiosa desea conocer y moverse por distintos lugares, saliendo de lo convencional y descubriendo las maravillas que hay en este mundo. Quizás estés interesado en explorar las culturas antiguas, como por ejemplo puedes hacer en Egipto, o prefieras salir de occidente donde te esperan países como China o Tailandia, donde siempre encontrarás lugares que te sorprenderán.

Viajeros curiosos | Destinos

Si eres apasionado

Una persona apasionada siempre sentirá un entusiasmo insuperable al llegar a su lugar de destino. Tendrá como propósito aprovechar cada uno de los segundos que vaya a estar allí, para así llevarse recuerdos que jamás olvidará. Verá cada mínimo detalle como lo más emocionante que haya visto nunca y por ello lo disfrutará el doble. Si tú eres de estos, te aseguramos que un país como La India te proporcionará todo aquello que buscas, así que no lo dudes y embárcate en esa aventura.

Viajeros apasionados | Destinos

Si eres romántico

Si crees que puedes definirte como una persona romántica, te encantarán aquellos lugares que te hagan sentir como si estuvieras en una película de amor. Si además vas acompañado de la persona a la que quieres, no podrás evitar destinos como Francia, donde dar un beso delante de la Torre Eiffel a tu pareja será una foto para el recuerdo, o Italia y ciudades como Venecia o Verona.