La paradisíaca playa española en la que se forman dos orillas

Si hay un destino en España donde podamos encontrar un sinfín de playas de ensueño alejadas del turismo de masas, ese es Fuerteventura, en las Islas Canarias. La más grande de las Islas orientales alberga numerosos secretos para los amantes del mar y del ocio acuático.

Uno de los parajes más peculiares de Fuerteventura es la Playa de Sotavento, situada al sur, en la Península de Jandía. Este enclave paradisíaco se extiende a lo largo de nueve kilómetros de arena fina y aguas turquesa. Sin embargo, la mayor peculiaridad de Sotavento es su curiosa distribución, ya que los caprichos del mar han moldeado una singular playa de dos orillas.

La razón de este extraño fenómeno se halla en el origen volcánico de las Islas Canarias. De hecho, Sotavento ni siquiera formaba parte de Fuerteventura hace millones de años, sino que constituía un islote independiente que terminó fusionándose con el resto del terreno a partir de una erupción, dando lugar a un istmo arenoso conocido como La Pared.

Playa de Sotavento, en Fuerteventura | holaislascanarias.com

Esta gran masa de arena es fundamental, junto con el viento y las mareas, para lograr abrir las aguas en dos orillas distintas. Mediante este curioso fenómeno, se forman pintorescos pasadizos de playa que el visitante puede atravesar, encontrando mar a ambos lados del camino.

No obstante, Sotavento no sólo atrae a los curiosos y a los amantes de la fotografía: también los deportistas encuentran en esta playa un entorno inigualable para practicar actividades acuáticas. Sin ir más lejos, su nombre significa “fuerte viento”, por lo que no es extraño encontrar en sus aguas a surfistas, windsurfistas y kitesurfistas profesionales realizando todo tipo de espectaculares acrobacias.

Kitesurfistas en Fuerteventura | holaislascanarias.com

Por si fuera poco, los más pequeños también pueden disfrutar de piscinas naturales efímeras que se forman entre las orillas, como la laguna natural que se forma en la zona de la Playa de la Barca, que cuenta con tan solo medio metro de profundidad. Además, a solo unos pasos en dirección al interior se encuentra el Mirador de Salmo, un sencillo banco pintado con los colores del arco iris y situado frente al mar, que es un escenario muy popular en las redes sociales.

Las playas de la Península de Jandía

La Península de Jandía es uno de los parques naturales de mayor extensión del archipiélago canario. En sus más de 14.000 hectáreas encontramos lagunas, desiertos, arenales, animales y plantas endémicas, diferentes miradores y un sinfín de playas y calas.

En Morro Jable, uno de los principales puntos turísticos de Fuerteventura, se encuentra la playa del Matorral. Este paraje se encuentra protegido por el ecosistema que alberga, el saladar de Jandía, que sirve como punto de nidificación para distintas aves marinas. Una parada casi obligatoria para los amantes de los animales, ya que, además, también cuenta con un centro de recuperación de tortugas abierto al público.

Costa Calma, en Fuerteventura | holaislascanarias.com

Otra opción es Costa Calma, el lugar perfecto para aquellos que quieran disfrutar de la belleza de las playas de Fuerteventura sin renunciar a ningún lujo. Aquí, la arena dorada y el agua cristalina se combinan con elegantes hoteles y una excelente oferta gastronómica, que sorprende incluso a los paladares más exigentes.

Situada en la cara norte de la Península de Jandía se encuentra Cofete. Custodiada por altas montañas, esta playa ofrece un paraíso virgen de aguas indómitas a todos aquellos que se aventuran a llegar hasta aquí. Muy cerca se encuentra la pequeña aldea que da nombre a la playa, un remanso de paz en el que hace tiempo que se detuvo el reloj. Sus viviendas pesqueras datan del siglo XIX y son una señal inconfundible del magnetismo que emana de esta zona.

