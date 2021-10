Los vikingos ya estaban presentes en América hace exactamente 1.000 años

En la década de 1960, los arqueólogos noruegos Helge Ingstad y Anne Stine Ingstad descubrieron los restos de un asentamiento humano en el yacimiento de L'Anse-aux-Meadows en la península septentrional de Terranova, Canadá, que pertenecía a los nórdicos. Fue el primer y único registro conocido y confirmado de que los vikingos habían cruzado el océano de Europa a América.

Sabíamos que uno de esos eventos de rayos cósmicos se produjo en el año 993, así que intentamos localizar este mismo aumento en los anillos de crecimiento de los restos de madera vikingos

Aunque la época vikinga se extendió del siglo VIII al XI, faltaba por determinar la antigüedad del sitio arqueológico en el continente americano. Un nuevo estudio, publicado en la revista Nature, ha logrado datar por radiocarbono unos artefactos de madera como alfileres, clavos y otras herramientas atribuibles, a los nórdicos en el año 1021 después de Cristo.

“Nuestro enfoque es muy nuevo y se basa en algunos desarrollos recientes de la ciencia del radiocarbono”, señalan a SINC Michael Dee y Margot Kuitems, de la Universidad de Groninga en Países Bajos y coautores del trabajo, que ya habían empleado el procedimiento en otro estudio. “El método de datación es preciso hasta el año exacto”, zanjan los investigadores.

La técnica se basa en detectar en los árboles los aumentos repentinos de los niveles de radiocarbono en la atmósfera creados por las tormentas solares masivas en el pasado. “Este incremento es absorbido por los árboles y se incorpora al anillo de crecimiento de ese año. Sabíamos que uno de esos eventos de rayos cósmicos se produjo en el año 993, así que intentamos localizar este mismo aumento en los anillos de crecimiento de los restos de madera vikingos”, explica Dee.

“Todo lo que necesitábamos hacer era contar los anillos del árbol hasta el borde para determinar cuál fue el último año de crecimiento”, continúa Kuitems. Los autores afirman que la fecha de 1021 establece un nuevo punto de referencia para el conocimiento europeo de América.

Imagen de microscopio de un fragmento de madera de las capas nórdicas del sitio arqueológico. / Petra Doeve

Primera travesía del Atlántico

Los artilugios fueron encontrados en los estratos nórdicos del yacimiento canadiense, pero, además, presentaban marcas de corte y superficies limpias que solo podían haber sido realizadas por hojas de metal. “Los indígenas de la región en aquella época no fabricaban metal, pero los vikingos sí”, aseveran a SINC los científicos.

¿Es posible que los españoles ya supieran de la existencia de tierras al otro lado del Atlántico antes de que Colón zarpara?

Al confirmar la pertenencia vikinga y la antigüedad del asentamiento, el estudio plantea algunas preguntas, que en la actualidad no se pueden responder. “¿Estuvieron allí más tiempo? ¿Volvieron muchas veces? ¿O fue este año 1021 –el único producido por nuestras tres muestras– el único año en que los vikingos estuvieron allí?”, dicen los autores.

Por otra parte, cuando el 12 de octubre de 1492 la expedición española dirigida por Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahaní, posteriormente bautizada como San Salvador, pocos imaginaban que en realidad, otro pueblo, los vikingos, ya habían pisado América unos siglos antes. O sí.

“¿Hasta qué punto estaba extendido en la Europa medieval este conocimiento de las Américas? ¿Es posible que los españoles ya supieran de la existencia de tierras al otro lado del Atlántico incluso antes de que Colón zarpara?”, se cuestionan Dee y Kuitems.

Según los científicos, la investigación es un punto de referencia importante en toda la historia de la humanidad. “Esta es la primera evidencia de la travesía del Atlántico, y este océano fue la última parte de la Tierra que no fue atravesada por los humanos ¡desde que emigramos de áfrica!”, concluyen.

