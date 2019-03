Una proteína mejora la movilidad después de lesiones medulares

Las lesiones medulares producen graves discapacidades funcionales a las personas que las padecen, induciendo paraplejia o tetraplejia en función del nivel de la lesión. Este hecho se debe a la degeneración de las vías espinales que se encargan de transmitir las señales nerviosas desde el cerebro a las diferentes partes del organismo, y viceversa, y tiene como consecuencia la pérdida de movilidad y de sensibilidad por debajo de la lesión.

Durante los últimos años, diferentes estudios han demostrado que la respuesta inflamatoria que se desarrolla después de la lesión contribuye a la degeneración de estas vías espinales, incrementando por tanto, los déficits funcionales generados por la lesión. Sin embargo, los ensayos clínicos utilizando fármacos antiinflamatorios, como la metilprednisolona, ​​no han mostrado eficacia.

Este trabajo, publicado esta semana en la versión online de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), demuestra por primera vez que la IL-37 suprime la respuesta inflamatoria después de una lesión medular y minimiza la degeneración del tejido medular y las discapacidades funcionales.

Aunque esta proteína se identificó 15 años atrás, el estudio de su función ha sido dificultosa dado que la IL-37 no se sintetiza en ratones.

El equipo de Rubén López, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), ha utilizado un ratón modificado genéticamente que produce la forma humana de la IL-37 que les ha permitido estudiar la función de esta proteína. Los científicos muestran que si la IL-37 se administra inmediatamente después de la lesión, los ratones recuperan cierto grado de movilidad.

Este trabajo supone, por tanto, el hallazgo de una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de las lesiones medulares agudas, las cuales no tienen actualmente ningún tratamiento efectivo de uso clínico. Este descubrimiento puede también abrir las puertas al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, dado que la respuesta inflamatoria juega un papel clave en el transcurso de estas patologías.

El estudio se ha realizado con colaboraciones del Radboud University Medical Center (Holanda), la University of Colorado (EE UU) y la Maximilian University of Munich (Alemania), y ha sido financiado mayoritariamente por la Fundación La Marató, por el Ministerio de Economía y Competividad, y por la fundación International Foundation for Research in Paraplejia.

Referencia bibliográfica:

Beneficial effects of IL-37 after spinal cord injury in mice. PNAS. doi: 10.1073/pnas.1523212113