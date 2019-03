Una plataforma hace la web más accesible a personas con diversidad funcional

Según datos de la Unión Europea, entre un 10% y un 15% de la población del viejo continente sufre algún tipo de discapacidad, lo que dificulta su acceso a los servicios de internet. Sin embargo, una gran cantidad de sitios web no cumplen los estándares de accesibilidad.

Para solucionar este problema, investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja y de la Universidad de Oviedo han desarrollado la aplicación Social4All, un proyecto financiado por esta universidad y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Los detalles se publican en la revista Computer Standards & Interfaces.

“Proponemos una metodología de adaptación para que una aplicación intermedia te devuelva una página web accesible, de manera que la página web original no se modifica, se crea una interfaz nueva, como una máscara que la transforma sin tocarla”, explica Rubén González Crespo, miembro del Grupo de Investigación TELSOCK y director del proyecto.

Mediante una serie de algoritmos, la aplicación soluciona problemas de accesibilidad para personas con deficiencias visuales y auditivas, dificultades de habla, limitaciones cognitivas, y problemas neurológicos.

El usuario introduce la URL a adaptar en la plataforma, el programa analiza los problemas, y mediante un asistente proporciona alternativas al usuario para solventarlos. Una vez recibida la petición del usuario, la página se muestra ya adaptada.

Además, “la pasarela crea perfiles para reutilizar por otros usuarios que además pueden matizarlos según sus necesidades”, afirma González. "Esto supone hacer más eficiente el uso de la plataforma y una selección rápida para el usuario que ahorra pasos en el proceso". Al no ser necesario modificar el código, cualquier usuario sin conocimientos de programación puede utilizarla.

Los investigadores del proyecto han probado la usabilidad de la plataforma mediante un test entre alumnos de Terapia Ocupacional que estaban interesados en accesibilidad pero no tenían conocimientos en desarrollo web. El resultado fue satisfactorio, ya que todos coincidieron en la facilidad y utilidad de la herramienta.

A investigadores quieren ampliar la capacidad de la plataforma para alcanzar un espectro más amplio de población.Actualmente están trabajando en nuevos algoritmos para detectar más problemas de accesibilidad y proponer mecanismos de solución. También presentarán sus resultados en el Congreso Interacción 2016, para saber qué opina la comunidad científica y recoger sus aportaciones sobre la mejora del programa.

“La intención es que se pueda aplicar a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Internacional de la Rioja y a alumnos de Máster de Tecnologías Accesibles para obtener información sobre su uso e introducir mejoras… con una futura llegada de financiación el prototipo se podrá mejorar y convertirlo incluso en un plugin para navegadores”.

Referencia bibliográfica:

Crespo, Rubén. G., Espada, Jordán P., & Burgos, Daniel (2016). "Social4all: Definition of specific adaptations in Web applications to improve accessibility". Computer Standards & Interfaces, 48, 1-9.