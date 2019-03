Una milésima parte de las emisiones volcánicas de CO2 del mundo proceden de El Hierro

Una milésima parte de las emisiones volcánicas de dióxido de carbono (CO2) son emitidas por el volcán submarino de El Hierro, según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la agencia estadounidense NOAA.

La erupción submarina que este volcán produjo en octubre de 2011, a 1.8 kilómetros al sur de la isla de El Hierro, generó unos cambios muy severos en las propiedades fisicoquímicas del agua que rodeaba la zona. Una vez que el volcán submarino dejó de emitir lava en marzo de 2012, entró en una fase de desgasificación emitiendo, a diario, importantes cantidades de CO2 que empeoran la composición del agua.

Según el estudio publicado en Scientific Reports, la dispersión de este gas afecta principalmente al medio marino provocando un aumento del 20% de la acidez del agua de mar que rodea el volcán.

Nueva metodología

Uno de los resultados más destacados de este estudio es la implementación de una revolucionaria metodología para la localización y medición de salidas de gases en ambientes volcánicos submarinos.

Los investigadores se ayudan de dos sensores, el ORP (oxidación-reducción) y el pH, que arrastran por toda la ladera del volcán, desde su base hasta una altura de 40 metros sobre él.

Con los datos obtenidos, completaron un mapa en tres dimensiones que refleja las diferentes zonas de emisión del edificio volcánico y la cantidad de dióxido de carbono difundido.

La investigación muestra los resultados obtenidos durante la tercera campaña del proyecto Vulcano, en marzo de 2014, a bordo del buque Ángeles Alvariño perteneciente al Instituto Español de Oceanografía.

Referencia bibliográfica:

J. M. Santana-Casiano et al.: “Significant discharge of CO2 from hydrothermalism associated with the submarine volcano of El Hierro Island”. Scientific Reports 6, 25686 (2016) doi:10.1038/srep25686