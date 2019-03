Un videojuego promueve la interacción social de niños con autismo

Comunicarse con los demás es una de las mayores dificultades de los niños con autismo. Pedir ayuda, iniciar una interacción social y compartir sus emociones se vuelven habilidades que necesitan ser aprendidas a partir de ejercicios y terapias.

El videojuego Pico's Adventure tiene por objetivo la interacción social de los niños y las niñas con autismo, a través de una serie de experiencias lúdicas y colaborativas. Los primeros estudios experimentales muestran su eficacia como complemento a las terapias convencionales. Es una producción conjunta del grupo de investigación Cognitive Media Technologies (CMTECH) y el Hospital de San Joan de Déu (Barcleona).

Narcís Parés, coordinador del grupo de investigación Cognitive Media Technologies del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) de la Universidad Pompeu Fabra, conjuntamente con la Unidad Especializada de Trastornos del Desarrollo del Hospital de San Juan de Dios, han creado " Pico's Adventure". La tecnología que incorpora el juego está basada y con el uso del dispositivo Kinect, disponible para plataformas Windows.

Un alienígena se hace amigo de los niños y los invita a un montón de experiencias

El videojuego tiene por objetivo facilitar la interacción social a través de una serie de experiencias lúdicas y colaborativas. El entorno en que se desarrolla el juego es el de un amigable alienígena que ha aterrizado en la Tierra debido a un problema en su nave espacial. Este ser venido del espacio acompaña a los niños a pasar una serie de aventuras que han sido pensadas para promover conductas específicas como pedir ayuda, tomar turnos o dar instrucciones a los demás niños.

Los primeros estudios experimentales con niños y niñas con autismo han demostrado la eficacia de este videojuego en promover la interacción social entre los niños lo que sugiere que puede convertirse en un importante complemento a las terapias convencionales para esta afección.

La elaboración del videojuego forma parte del proyecto europeo " Motion-based adaptable playful learning experiences for children with motor and intelectual Disabilities (M4All)", un porjecte de investigación que se enmarca en la EC Lifelong Learning Programme.

El videojuego está disponible en acceso abierto en el siguiente enlace: http://m4all.widetesting.info/