Un test genómico predice la respuesta al tratamiento en cáncer de mama

Un equipo del Hospital Clínic y el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) lideran un trabajo en el que se demuestra que, en cáncer de mama, los tests genómicos realizados en el momento del diagnóstico permiten identificar la verdadera biología del tumor y proporcionan información valiosa en cuanto al pronóstico de la paciente y la respuesta de su tumor al tratamiento con quimioterapia.

Esto, trasladado a la práctica clínica, permitiría decidir en un comité multidisciplinario cuál es la mejor estrategia terapéutica y de seguimiento en cada caso concreto. El artículo, en el que han participado también investigadores del Vall d’Hebron Instituto de Oncologia (VHIO) y de la Universidad de Carolina del Norte, lo publica la revista BMC Medicine y está coordinado por Aleix Prat, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínic y del equipo Genómica translacional y terapias dirigidas en tumores sólidos del IDIBAPS.

En los últimos años, diferentes estudios han evidenciado que en el contexto del cáncer de mama, los datos basados en genómica proporcionan información útil a nivel biológico, pronóstico y predictivo. En la actualidad, los tests genómicos se utilizan una vez se ha hecho la cirugía en pacientes con tumores sensibles a hormonas, para decidir si es necesario el tratamiento posterior con quimioterapia.

En este estudio se ha evaluado la posibilidad de utilizar estos tests en cualquier tipo de cáncer de mama, así como su utilidad a la hora de predecir la respuesta al tratamiento con quimioterapia y el pronóstico antes de realizar cualquier tipo de intervención.

Para ello se evaluaron los datos genómicos y clínicos de 957 pacientes con cáncer de mama, una de las series más grandes publicadas hasta ahora, para determinar la capacidad de identificar el subtipo molecular del tumor y evaluar su utilidad en predecir la respuesta a la quimioterapia y el pronóstico de la paciente.

Predecir la supervivencia

Los investigadores han evidenciado que la biología identificada con datos genómicos es el factor más importante para predecir la respuesta al tratamiento y la supervivencia, más allá de las 4 o 5 variables que se utilizan actualmente en la clínica. “Hemos visto que incorporar la genómica a la práctica clínica nos ayudaría a clasificar mejor los tumores y a establecer el tratamiento más adecuado”, explica Prat.

Así, estas plataformas genómicas permiten identificar de forma fiable y reproducible el subtipo molecular de cáncer de mama y, si se hacen en el momento del diagnóstico, predicen la sensibilidad al tratamiento con quimioterapia, así como la supervivencia a largo plazo.

“Hemos empezado a incorporar el test en el momento del diagnóstico y, antes de tomar una decisión terapéutica, discutimos el resultado en el comité de cáncer de mama con todos los especialistas”, añade Prat.

El estudio, además, abre nuevas vías de investigación en cáncer de mama, ya que “en estos momentos estamos evaluando como los cambios genómicos durante el tratamiento de quimioterapia o con fármacos biológicos novedosos nos pueden ayudar a predecir mejor la respuesta y la supervivencia de los pacientes”, concluye.

Referencia bibliográfica:

Prat A, Fan C, Fernández A, Hoadley KA, Martinello R, Vidal M, Viladot M, Pineda E, Arance A, Muñoz M, Paré L, Cheang MC, Adamo B, Perou CM. Response and survival of breast cancer intrinsic subtypes following multi-agent neoadjuvant chemotherapy. BMC Med. 2015 Dec 18;13(1):303. doi: 10.1186/s12916-015-0540-z.