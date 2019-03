Un sistema analiza el nivel de estrés del conductor para mejorar la seguridad

Un equipo del grupo de informática de la Universidad de Sevilla y expertos de la Universidad de Reutlingen (Alemania) han desarrollado un sistema de conducción eficiente y seguro basado en el comportamiento del conductor.

Esta tecnología es resultado de un trabajo del investigador Emre Yay de la Universidad de Sevilla, que acaba de incorporarse a la plantilla de la multinacional automovilística Mercedes-Benz, con el objetivo de poner a punto este sistema integrado para sus nuevos modelos de coches. Otras empresas como BMW o Porsche también cuentan con estudiantes de la Universidad de Reutlingen para el desarrollo de estos sistemas en coches de última generación.

Indicadores

Este sistema analiza la forma de conducir de la persona y su estado emocional a través la información que suministran una serie de indicadores del interior del automóvil como son velocidad, cambios de marcha o la aceleración. Además, unos sensores de pulso permiten conocer el nivel de estrés y nerviosismo del conductor al instante.

“Con todos estos datos, se va proporcionando al conductor una serie de indicaciones para una conducción segura, pero si el usuario no sigue estas recomendaciones el sistema lo detecta y se encarga de adaptarlas a la realidad que está viviendo en ese instante el conductor” explica la profesora Natividad Martínez.

"Tratamos de dar indicaciones que no aumenten la carga de estrés del conductor para evitar que apague el dispositivo”, agrega.

Los nuevos estudios en computación centrada en la persona se basan también en señales táctiles que adviertan por ejemplo de un exceso de velocidad a través de la vibración del pedal del acelerador.

