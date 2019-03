Un sismómetro de los Pirineos registró el huracán Sandy de Nueva York

El paso del huracán Sandy a lo largo de la costa americana en octubre de 2012 quedó registrado en la señal de fondo del sismómetro instalado en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), en Huesca. Así lo explica el investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), Jordi Díaz, en un artículo publicado en la revista Earth-Science Reviews.

“Las tormentas y los huracanes en alta mar generan olas y parte de esa energía se transfiere al fondo marino y se transforma en una señal sísmica que puede ser detectada por los sismómetros en tierra”, explica el autor del estudio.

Una crecida del río Aragón, el tráfico en las inmediaciones del LSC o las mareas terrestres son, además del huracán Sandy, algunos de los fenómenos que el investigador del ICTJA-CSIC ha identificado como origen de las vibraciones registradas por el sismómetro de Canfranc durante un periodo de dos semanas del mes de octubre del 2012. El hecho de que cada proceso genere unas vibraciones de frecuencias distintas permite a los investigadores determinar su origen.

"En los sismogramas actuales somos capaces de encontrar mucha más información que antes se desechaba porque se consideraba ruido", recuerda el científico. “En la estación de Canfranc, por ejemplo, registramos claramente las vibraciones que genera el aumento del caudal del rio Aragón después de fuertes tormentas, por lo que el sismómetro puede utilizarse para vigilar las crecidas del río”, subraya el experto.

"El análisis de todo el espectro de frecuencias de la señal sísmica nos permite enlazar la sismología con otras disciplinas, como la meteorología, la hidrología o incluso la investigación sobre el cambio climático”, concluye Díaz.

Detalle del espectograma y las fuentes de las distintas señales registradas por la estación sísmica de Canfranc en Octubre de 2012. / Jordi Díaz

Referencia bibliográfica:

Díaz, J. (2016). "On the origin of the signals observed across the seismic spectrum". Earth-Science Reviews, 161, 224-232, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.07.006.