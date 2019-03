Un paso más hacia una vacuna universal contra el cáncer

La revista Nature publica esta semana un estudio que muestra una vacuna de nanopartículas de ARN contra el cáncer que aprovecha la respuesta del sistema inmune frente la infección viral. Los resultados han demostrado que la vacuna induce respuestas inmunitarias en modelos tumorales de ratón y en tres pacientes con melanoma avanzado.

Los autores son investigadores de varios centros alemanes –como BionTech AG, una firma de biotecnología totalmente integrada el desarrollo de inmunoterapias de cáncer individualizados, la Universidad Johannes Gutenberg y el Hospital de la Universidad de Heidelberg. En su opinión, el hallazgo, “posiblemente represente un paso hacia una vacuna universal para la inmunoterapia del cáncer”.

El equipo, liderado por Ugur Sahin, de la universidad alemana, dirigió su trabajo a las células características del sistema inmune (células dendríticas) en ratones mediante el uso de una vacuna administrada por vía intravenosa compuesta de nanopartículas de ARN-lipoplex –ARN rodeado por una membrana de lípidos (ácidos grasos), similar a una membrana celular–.

Según Sahin, consejero delegado de BionTech AG, "el estudio presenta una nueva clase de vacunas contra el cáncer extraordinariamente potentes que permiten la redirección eficaz del sistema inmune frente a una amplia gama de antígenos tumorales. Este es un paso importante hacia inmunoterapias de cáncer verdaderamente personalizadas y aplicables a todos los tipos de cáncer", destaca.

Modo de actuación

Los expertos encontraron que el ajuste de la carga eléctrica neta de las nanopartículas –para que fuera ligeramente negativa– es suficiente para orientar eficazmente las células dendríticas. Además, es un método rápido y barato de producir.

El lipoplex protege el ARN de ser descompuesto por el cuerpo, y media su absorción en las células dendríticas y macrófagos en el bazo, los ganglios linfáticos y la médula ósea, donde el ARN se traduce luego en un antígeno específico del cáncer.

Los autores afirman que esto desencadena una fuerte respuesta de las células T específicas de antígeno y provoca un potente rechazo interferón-α dependiente (IFNa dependiente) de tumores progresivos en varios modelos tumorales de ratón.

En los resultados preliminares del estudio clínico fase I –que sigue reclutando pacientes– para una dosis escalada de la vacuna, tres pacientes con melanoma tratados con dosis bajas de IFN mostraron una fuerte respuesta de células T específicas de antígeno.

Hasta la fecha esta vacuna ARN-LPX ha sido bien tolerada y sin efectos adversos graves. Dado que cualquier antígeno basado en péptidos se puede codificar como ARN, esta vacuna es potencialmente aplicable a todos los tipos de cáncer y puede representar "una plataforma universal para la inmunoterapia del cáncer", indican los autores.

Referencia bibliográfica:

Ugur Sahin et al. "Systemic RNA delivery to dendritic cells exploits antiviral defense for cancer immunotherapy". Nature ( 6 de junio, 2016) DOI 10.1038/nature18300 http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature18300