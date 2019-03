Un mono extinto descubierto en España figura en el Top 10 de nuevas especies

Una planta descubierta por Facebook que solo vive en la cumbre de una montaña, una cochinilla de la humedad que construye refugios de barro en una única cueva de Brasil o una tortuga de las Islas Galápagos de la que apenas quedan 250 individuos que vive en la parte occidental de la isla de Santa Cruz son las tres especies con el área más restringida.

El listado de este año también cuenta con dos especies que habitaron nuestro planeta hace miles de años, Homo naledi y Pliobates cataloniae además de un caballito de mar y una libélula de llamativos colores, un pez rape bioluminscente y un escarabajo diminuto y acuático.

Cada año taxónomos de todo el mundo descubren cerca de 20.000 especies, y un comité internacional de investigadores liderado por el doctor Quentin D. Wheeler, del International Institute for Species Exploration (IISE), y coordinado por el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales Antonio G. Valdecasas, destaca 10 de esas especies.

“Todas son magníficas y con esta iniciativa tratamos de concienciar sobre la importancia de seguir conociendo y así proteger la incalculable biodiversidad que nos rodea y de la que sabemos con certeza que solo conocemos una pequeña parte”, explica Valdecasas.

La lista se da a conocer para celebrar el aniversario de Carlos Linneo, botánico sueco del siglo XVIII considerado padre de la taxonomía moderna. Las cifras varían, pero, según los científicos, quedan alrededor de 12 millones de especies por descubrir, cinco veces más de las que ya se conocen.

“Descubrir y nombrar las especies que pueblan el planeta, ordenarlas por parentescos y conocer tanto su forma de vida como sus áreas de distribución es la única forma posible de entender el desarrollo de la vida sobre nuestro planeta y aprender a protegerla”, termina el investigador del MNCN.

El diminuto escarabajo Phytotelmatrichis osopaddington

Phytotelmatrichis osopaddington

Este diminuto escarabajo de aproximadamente un milímetro vive en pequeños receptáculos de agua que se crean en las base de las bromelias. En concreto, esta nueva especie se ha encontrado en plantas emparentadas con el jengibre y los plátanos.

La mayoría de los escarabajos vive en el suelo del bosque donde se alimentan de materiales en descomposición y, de momento, se desconoce cómo Phytotelmatrichis osopaddington logra alimentase en un hábitat tan ajeno a los escarabajos.

Tamaño: 1.03-1.06 mm

Localidad tipo: Valle Kosnipata, Estación Biológica Villa Carmen, Perú.

Holotipo: Universidad de San Marcos Museo de Historia Natural, Perú.

El caballito de mar Phyllopteryx dewysea. / Josefin Stiller et al.

Phyllopteryx dewysea

Llama la atención que un caballito de mar tan llamativo que vive en aguas costeras poco profundas haya pasado desapercibido hasta ahora. Se trata de un caballito de mar que no llega a los 3 cm de longitud pero que es de color rojo rubí con líneas verticales rojas y marcas de luz en su hocico. Su descubrimiento pone de manifiesto lo poco que todavía sabemos de la fauna marina.

Tamaño : Alrededor de 240 mm.

Localidad tipo: Archipiélago este de Middle Island, Australia

Holotipo: Western Australian Museum, Perth.

Pez rape Lasiognatus dinema

Lasiognathus dinema

Si esto fuera un concurso para encontrar a la especie más fea, Lasiognathus dinema tendría todas las papeletas para ganarlo. Como el resto de especies de rape, tiene un órgano que proyecta por encima de la cabeza como si de una caña de pescar se tratara, pero en este caso es bioluminiscente. Vive en las profundidades del océano y se cree que utiliza este órgano luminoso para atraer a sus presas.

Tamaño: 15-47 mm.

Localidad tipo: Norte del Golfo de México , 800-1200 m de profundidad.

Holotipo: University of Washington.

Luiuniscus iuiuensis

Luiuniscus iuiuensis

Esta cochinilla anfibia ciega y despigmentada puede dar al orden de los isópodos los 15 minutos de fama que estaban esperando. La nueva especie tiene placas cónicas en la base de sus patas que le dan un aspecto espinoso y un comportamiento peculiar: para mudar su exoesqueleto se construye refugios esféricos de barro.

De momento solo se la ha encontrado en una cueva de Brasil, cuyas cámaras interiores se inundan durante la época de lluvias a través de su única entrada en la parte inferior de un sumidero. Esta área de distribución tan restringida la hacen especialmente vulnerable.

Tamaño: 9,2 mm

Localidad tipo: Bahia, Brasil,

Holotipo: Universidad Federal de Bahía, Instituto de Biología, Salvador, Bahia, Brasil

La planta carnívora Drosera magnifica. / Paulo Gonella

Drosera magnifica

Facebook sirve para mucho más que estar en contacto con amigos y conocidos, así lo demuestra el descubrimiento de esta planta carnívora de la que se tuvo noticia gracias a las fotos publicadas en la red social.

Drosera o Rocío de sol es el género más numeroso de plantas carnívoras y esta especie es la más grande descubierta en América. Aunque es muy abundante localmente, solo está presente en la cumbre de una montaña y ya ha sido declarada en peligro crítico de extinción.

Igual que otras especies del género segrega una mucosidad espesa con aspecto de rocío que atrae a los insectos a la superficie de sus hojas que compensan la falta de minerales de los suelos en los que crece.

Fotógrafo: Paulo Gonella

Tamaño: hasta 123 cm.

Localidad tipo: Brasil, Minas Gerais, Conselheiro Pena, Pico de Padre Angelo, 1.530 m.

Holotipo: Herbario Universidad de Sao Paulo.

Reconstrucción de Homo naledi por el paleoartista John Gurche, que pasó más de 700 horas para recrear la cabeza a partir de los escáneres de los huesos. / Mark Thiessen/National Geographic

Homo naledi

El yacimiento donde se encontraron los restos fósiles de esta especie del género Homo contiene al menos 15 individuos diferentes, la mayor agrupación de restos de una sola especie de homínido descubierto en África. Además de características propias, este nuevo homínido es una mezcla de los de Australopithecus con otras especies de Homo.

Tiene un cráneo y una parte superior que se parece a nuestros ancestros que vivieron hace entre dos y cuatro millones de años pero sus manos y pies se parecen a los humanos modernos. Una vez que se pueda determinar la edad exacta de los restos se conocerán más detalles de sus implicaciones para la historia de nuestro género.

Tamaño: Similar en tamaño a un humano moderno, 144,5 a 147,8 cm.

Tipo de Localidad: Sistema de cuevas Rising, Provincia de Gauteng, Sudáfrica.

Holotipo: Instituto de Estudios Evolutiva, Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica.

Sirdavidia solannona

Sirdavidia solannona

Aunque sus flores se parecen a las de los tomates y patatas, pertenece a una familia diferente. Se está estudiando si las abejas provocan la dispersión de su polen por los ultrasonidos producidos por las vibraciones de sus alas.

Ha sido descubierta en una de las áreas más estudiadas de Gabón y es también la única representante del género Sirdavidia y su pariente más cercano vive en Tanzania, a 3.000 kilómetros, al otro lado del continente africano.

Tamaño: El árbol, a menos de 6 metros de altura y 10 cm de diámetro, puede haberse perdido en los inventarios de árboles anteriores que a menudo se centran en los árboles de mayor diámetro.

Localidad tipo: Gabón Estuaire, Montes de Cristal.

Holotipo: Herbario Nacional de los Países Bajos, Wageningen.

Macho de caballito del diablo Umma gumma.

Umma gumma

Esta es solo una de las 60 especies de libélulas y caballitos del diablo descubiertos en África y descritas en una misma publicación. Y es que en 2015 se ha dado un gran paso en el conocimiento de los odonatos, uno de los órdenes de insectos más conocidos.

La mayor parte de las nuevas especies son muy coloridas y tan diferentes entre sí que basta una fotografía para diferenciarlas. Este delicado caballito del diablo tiene un nombre que, combinado con el de su género, coincide con del disco Ummagumma que Pink Floyd grabó en 1969 y que en el argot de la ciudad de Cambridge, significa también hacer el amor.

Tipo de Localidad: África: Gabón: Provincia Haut - Ogooué, Moyal

Holotipo: Naturalis Centro de Biodiversidad, Leiden, Países Bajos.

La tortuga de las Galápagos Chelonoidis donfaustoi.

Chelonoidis donfaustoi

Ningún animal se asocia de forma más inmediata con la evolución de Darwin como las tortugas gigantes de las Galápagos. Esta vez han sido los análisis genéticos los que han determinado la existencia de dos especies diferentes en la isla de Santa Cruz.

Lo que hasta ahora se consideraba que eran pequeñas diferencias entre las poblaciones de las tortugas orientales y occidentales de la isla han resultado ser, tras un cuidado estudio de los datos genéticos, las características de Chelonoidis donfaustoi, una especie distinta y nueva para la ciencia que tan solo cuenta con 250 individuos.

Holotipo: Universidad de Wisconsin colección zoológica.

Localidad tipo: Ecuador. Galápagos Archipiélago. Isla Santa Cruz. Cerro fatal.

Reconstrucción de cráneo y de la apariencia de Pliobates cataloniae. / Marta Palmero (Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont)

Pliobates cataloniae

Laia era un mono hembra, de cuerpo pequeño que vivió hace 11,6 millones de años en lo que hoy es España. Vivió antes de que los linajes de los humanos y los grandes simios se distanciaran del de los gibones y, desde su localización en Cataluña, su descubrimiento plantea la posibilidad de que los primeros humanos podrían haber estado más estrechamente relacionados con los gibones que los grandes simios. Según las estimaciones, pesaba entre 4 a 5 kg de peso, lo que sugiere una altura de alrededor de 45 cm.

Tamaño: 4-5 kg (estimado), tal vez comparable en altura para gibones de vida más pequeñas, alrededor de 45 centímetros.

Tipo de Localidad: España: Cataluña: Hostalets de Pierola, Can Mata vertedero.

Holotipo: Institut Catala de Paleontológica Miquel Crusafont de Sabadell, España.

