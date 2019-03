Un modelo matemático ayuda a luchar contra el moteado del níspero

Fusicladium eriobotryae es un hongo que, en años con condiciones ambientales favorables para su desarrollo, puede provocar pérdidas económicas muy importantes si no se toman medidas de control. Este hongo es el causante del moteado del níspero: provoca manchas en hojas como en frutos, que se descartan automáticamente para su comercialización.

A partir de una serie de datos meteorológicos (de temperatura del aire, lluvia y humedad relativa), el Grupo de Investigación en Hongos Fitopatógenos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado un modelo matemático que proporciona a los técnicos de la cooperativa información precisa sobre la existencia del riesgo de infección en los frutos, debido al ataque del hongo Fusicladium eriobotryae. Además, ayuda a determinar el momento idóneo para el tratamiento, evitando de este modo una administración excesiva de fungicidas.

“Este modelo contribuye a mejorar la gestión de esta enfermedad y permite reducir los costes en el tratamiento del cultivo derivados del uso de fungicida, pues el agricultor aplica la dosis estrictamente necesaria en el momento indicado. Pero, además, tiene un beneficio también medioambiental, derivado igualmente de la reducción en la aplicación de productos químicos”, destaca Josep Armengol, responsable del grupo de investigación de la UPV.

Descubierto un nuevo hongo

En el marco de su colaboración con la Cooperativa Agrícola de Callosa d’En Sarrià, los investigadores de la UPV desarrollan estudios exhaustivos para mejorar el conocimiento de las enfermedades causadas por otros hongos que también puedan afectar al cultivo.

Fruto de esta línea de trabajo, han comprobado recientemente que tres especies de hongos habitantes del suelo (Dactylonectria alcacerensis, D. torresensis e Ilyonectria robusta), que hasta ahora no se asociaban a patologías en este cultivo, pueden afectar directamente a las raíces de los árboles.

Además, en este trabajo, publicado en European Journal Plant Pathology, han descrito una nueva especie fúngica que también provoca daños en las raíces de árboles de níspero. Los investigadores han bautizado a este patógeno con el nombre de Cylindrodendrum alicantinum, por su ubicación en tierras alicantinas.

Referencias bibliográficas:

Agustí-Brisach, C., Cabral, A., González Domínguez, E., Pérez-Sierra, A., León M., Abad-Campos, P., García-Jiménez, J., Oliveira, H., Armengol J. (2016). "Characterization of Cylindrodendrum, Dactylonectria and Ilyonectria isolates associated with loquat decline in Spain, with description of Cylindrodendrum alicantinum sp. nov." European Journal of Plant Pathology 145: 103-118.

González-Domínguez E., Armengol J., Rossi V. (2014). "Development and validation of a weather-based model for predicting infection of loquat fruit by Fusicladium eriobotryae".PLoS One 9:e107547. doi: 10.1371/journal.pone.0107547