Un examen de orina permite detectar el cáncer de páncreas en etapas tempranas

Un equipo liderado por el Instituto de Cáncer de Barts de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido), en el que también ha participado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Hospital del Mar y el Hospital Vall d'Hebron, ha demostrado que la ‘firma’ de tres proteínas puede identificar la forma más común de cáncer de páncreas cuando todavía se encuentra en sus primeras etapas, y permitir diferenciar este tipo de cáncer de la pancreatitis –enfermedad crónica inflamatoria–.

"Siempre hemos estado interesados en desarrollar una prueba de diagnóstico en la orina, ya que tiene varias ventajas sobre la sangre al ser un fluido inerte y mucho menos complejo. Ha valido la pena la espera después de estos resultados. Se trata de un conjunto de biomarcadores con buena especificidad y sensibilidad, y tenemos esperanzas de que sea posible desarrollar un prueba simple, de bajo coste y que su uso clínico esté en los próximos años", dice Tatjana Crnogorac-Jurcevic, investigadora principal del trabajo.

El estudio, publicado en la revista Clinical Cancer Research analizó 488 muestras de orina: 192 de pacientes con cáncer de páncreas, 92 con pancreatitis crónica y el 87 voluntarios sanos. Además de otras 117 muestras de pacientes con otras enfermedades de hígado y de la vesícula biliar (benignos y malignos) para su posterior validación.

Un nivel de precisión de más del 90%

Se encontraron alrededor de 1.500 proteínas en las muestras de orina, y aproximadamente la mitad eran comunes en voluntarios masculinos y femeninos. De estas, tres fueron seleccionadas para un examen más detallado, basado en la información biológica y el rendimiento en el análisis estadístico: LYVE1, REG1A y TFF1.

Los científicos hallaron que los pacientes con cáncer pancreático tenían altos niveles de cada una de las tres proteínas en comparación con muestras de orina de pacientes sanos, mientras que los pacientes que sufren de pancreatitis crónica tenían niveles significativamente más bajos que los pacientes con cáncer.

Cuando se combinan estas tres proteínas forman un conjunto robusto que puede detectar pacientes con etapas el cáncer de páncreas 1 y 2 con una precisión de más de un 90%.

Índice de supervivencia bajo y estancado

Más del 80% de las personas con cáncer de páncreas se diagnostican cuando el tumor ya se ha extendido. Esto implica que no se les puede intervenir quirúrgicamente para extirpar el tumor, actualmente el único tratamiento potencialmente curativo.

En Reino Unido la tasa de supervivencia de cinco años para el cáncer de páncreas es la más baja de todos los tipos de cáncer comunes y esta cifra apenas ha mejorado en 40 años.

"Para un cáncer sin síntomas, en fase inicial, es un gran desafío diagnosticar el cáncer de páncreas, pero si somos capaces, podremos marcar una gran diferencia en las tasas de supervivencia", asegura Nick Lemoine, coautor de la investigación y director del Instituto de Cáncer de Barts.

"Los pacientes se diagnostican generalmente cuando el cáncer ya está en una etapa terminal, pero si se diagnostica en el estadio 2 la tasa de supervivencia es del 20 % y en la etapa 1, para los pacientes con tumores muy pequeños, puede aumentar hasta el 60 %", concluye el experto.

Referencia bibliográfica:

Tatjana Crnogorac-Jurcevic et al. "Identification of a Three-Biomarker Panel in Urine for Early Detection of Pancreatic Adenocarcinoma" Clinical Cancer Research 21(15); 3512–21