Un anticuerpo monoclonal demuestra mayor eficacia que la quimioterapia en melanoma avanzado

La prestigiosa revista New England Journal of Medicine (NEJM) publica en su último número un artículo en el que se demuestra la eficacia de un anticuerpo monoclonal (nivolumab) en el aumento de la supervivencia global y de la respuesta al tratamiento de los pacientes con melanoma metastásico comparado con tratamiento convencional con quimioterapia (dacarbacina).

Ana Arance, especialista senior del servicio de Oncología del Hospital Clínic, es una de las firmantes de este estudio, el primero en analizar el uso de este fármaco en pacientes no tratados previamente con melanoma diseminado.

La incidencia del melanoma avanzado aumenta año tras año, con 132.000 nuevos casos en el mundo, pero las opciones terapéuticas disponibles son muy limitadas. Nivolumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de linfocitos PD1, que restaura una respuesta antitumoral mediada por el sistema inmune.

Aparte de la quimioterapia convencional, existen dos inhibidores de la vía de señalización celular de las MAP quinasas (MAPK) que han demostrado, en un estudio publicado en el NEJM recientemente y en el que también participó Arance, ser más eficaces administrados en combinación que en monoterapia.

Sin embargo, este tratamiento solo es eficaz en un 40% de los pacientes: aquellos que tienen melanoma metastásico con una de las mutaciones más prevalentes en este tumor, la mutación BRAF V600E. Este nuevo trabajo se centra en el 60% de pacientes con melanoma avanzado y no mutado para los que las opciones de tratamiento son aún más limitadas.

El estudio, multicéntrico e internacional, se llevó a cabo con 418 pacientes. De forma aleatoria recibieron el tratamiento con nivolumab o con el agente quimioterápico, la dacarbacina, que se utiliza como tratamiento de primera línea en este tipo de cáncer.

Los resultados demuestran que la supervivencia al año de los pacientes aumenta con el uso del anticuerpo respecto a la quimioterapia –73% con nivolumab respecto a un 42% con dacarbacina–, así como también lo hace la respuesta al tratamiento 40% vs 14% respectivamente. El riesgo de muerte con este anticuerpo se reduce en un 58% y los efectos adversos de la medicación son menores y menos graves que con la quimioterapia convencional.

Aunque este trabajo se ha centrado en pacientes que no tenían BRAF mutado, estudios previos han demostrado la eficacia del anticuerpo monoclonal independientemente de si hay o no mutaciones en ese gen. Así, en palabras de Arance, "dada la magnitud de los beneficios clínicos en los pacientes, este nuevo estudio cambiará la indicación en el tratamiento del melanoma avanzado".

Referencia bibliográfica:

Caroline Robert, Georgina V. Long, Benjamin Brady, Caroline Dutriaux, Michele Maio, Laurent Mortier, Jessica C. Hassel, Piotr Rutkowski, Catriona McNeil, Ewa Kalinka-Warzocha, Kerry J. Savage, Micaela M. Hernberg, Celeste Lebbé, Julie Charles, Catalin Mihalcioiu, Vanna Chiarion-Sileni, Cornelia Mauch, Francesco Cognetti, Ana Arance, Henrik Schmidt, Dirk Schadendorf, Helen Gogas, Lotta Lundgren-Eriksson, Christine Horak, Brian Sharkey, Ian M. Waxman, Victoria Atkinson y Paolo A. Ascierto. Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation. November 16, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1412082