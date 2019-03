Un año de ciencia, también en España

La erradicación del pian

El prestigioso The New England Journal of Medicine publicaba en febrero los resultados de un estudio que demuestra que la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para erradicar el pian es eficaz. Esta patología afecta a la piel y los huesos de los niños y puede producir deformaciones óseas severas.

Liderado por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, el trabajo señala que una sola ronda de tratamiento masivo con una dosis oral de azitromicina a toda la población reduce la transmisión y prevalencia del pian. Estos son los resultados de una campaña que abarcó las 28 aldeas que existen en la isla de Lihir (Papúa Nueva Guinea), donde la infección por esta enfermedad es muy elevada.

Más agua marciana

En abril, un instrumento español demostraba que en las áridas zonas ecuatoriales de Marte, como el cráter Gale por donde se mueve el rover Curiosity, era posible que existiera agua líquida, aunque fuera de forma transitoria. Hasta ahora se pensaba que esto solo podría ocurrir en latitudes más altas y menos secas, pero los datos de la estación ambiental REMS –de fabricación española– mostraban evidencias de lo contrario. En las noches de invierno marciano se puede estar formando agua líquida muy salobre por el efecto de los percloratos, una sales que disminuyen su punto de congelación e impiden que se congele.

Los tumores dejan de ser inmortales

Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) anunciaban en mayo que habían descubierto una nueva estrategia para combatir el cáncer, totalmente diferente a las ensayadas hasta ahora. Su trabajo probaba por primera vez que los telómeros, las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, pueden ser una diana efectiva contra la enfermedad.

El Cráneo 17 hallado en la Sima de los Huesos de Atapuerca (Burgos). / Javier Trueba

El primer asesinato

También en mayo, PLoS ONE publicaba el estudio sobre el Cráneo 17 hallado en la Sima de los Huesos de Atapuerca (Burgos). Este cráneo presenta dos orificios en el hueso frontal, por encima de la órbita ocular izquierda, producidos posiblemente por el impacto de un objeto duro justo antes o después de la muerte del individuo, cuando aún tenía tejido blando.

El sujeto al que corresponde murió al comienzo de su juventud y llegó al yacimiento hace 430.000 años, donde reposa junto con otros 27 individuos de la misma época, lo que lo convirtió en el primer caso documentados de asesinato conocido.

Una nueva molécula antimalaria

Investigadores de la filial española de GSK en Tres Cantos (Madrid) anunciaban en junio que habían probado la eficacia en ratones de una nueva molécula contra la malaria.El medicamento ensayado tiene un mecanismo novedoso y actúa eliminando los parásitos causantes de la enfermedad mediante la inhibición de la síntesis de proteínas. Además, el tratamiento completo tendría un coste de un dólar (0,8 euros) y requeriría una única dosis.

Por fin sabemos dónde yace Cervantes

En junio de este año se inauguraba el mausoleo en el que reposa el ilustre escritor del Quijote. “Yace aquí Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)” es el comienzo de la inscripción de la placa tras la que se encuentran y otra quincena de individuos.

Esta inauguración era la culminación del trabajo de historiadores y científicos que coinciden, basándose en la documentación histórica y en las características de los huesos, en que los restos del manco de Lepanto descansaban, junto a los de su mujer y al menos otras 13 personas, en un osario común bajo la cripta del convento de las Trinitarias, en Madrid.

La sede norte de los telescopios Cherenkov

El Observatorio del Roque de los Muchachos de la isla de La Palma (Canarias) acogerá 20 de los 100 telescopios de rayos gamma de la red Cherenkov. En el mes de julio se anunciaba que España será la sede en el hemisferio norte de este proyecto, mientras que la sede sur estará en el Observatorio Europeo Austral, en Chile. Takaaki Kajita, el japonés que este año ha sido laureado con el Nobel de Física, participó en octubre en la ceremonia de primera piedra del mayor telescopio del proyecto en la Palma y afirmó que esta red será “clave” en astrofísica de altas energías.

Representación artística de los cuatro telescopios gigantes propuestos para el CTA / IFAE, Consorcio CTA

Conteo de leucocitos a través de la piel

Un grupo de jóvenes bioingenieros de varias nacionalidades, entre ellos el español Carlos Castro, han desarrollado un dispositivo portátil capaz de contar glóbulos

blancos en tiempo real, sin necesidad de una muestra de sangre. Se trata de un sensor óptico que, a través de la piel, detecta y cuantifica los leucocitos cuando fluyen bajo una lente diminuta. Las aplicaciones del sistema, que podría estar en el mercado en 2019, van desde mejorar el tratamiento de pacientes a los que la quimioterapia deja sin defensas a la prevención de sepsis.

Dispositivo de conteo de leucocitos./ Quinn Dombrowski

El origen de los vascos

Según un estudio con participación española, publicado en la revista PNAS en septiembre, los primeros agricultores y ganaderos que habitaron la península ibérica durante la Edad de Cobre y la de Bronce –hace entre 3.500 y 5.500 años– no solo compartieron la misma historia migratoria que los grupos del norte y centro de Europa, sino que también son los ancestros más antiguos de los vascos actuales. Así lo reveló en septiembre la secuenciación del genoma de ocho individuos hallados en el yacimiento de El Portalón de la Cueva Mayor en la sierra de Atapuerca.

Una nueva especie de homínido

Un equipo internacional de científicos, con colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales, describió en septiembre una nueva especie de homínido, llamada Homo naledi, cuya morfología se sitúa entre los géneros Australopithecus y Homo. Los científicos, que desconocen aún cuándo vivió este homínido, hallaron los restos de al menos 15 individuos de esta especie en el yacimiento Dinaledi en Sudáfrica.

Reconstrucción de Homo naledi por el paleoartista John Gurche, que pasó más de 700 horas para recrear la cabeza a partir de los escáneres de los huesos. / Mark Thiessen/National Geographic

Hacia la vacuna terapéutica del sida

El equipo de Bonaventura Clotet, jefe de la Unidad de VIH del hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha conseguido crear una vacuna contra el VIH en simios, con los mejores resultados descritos hasta el momento. Según anunciaron en octubre, la nueva vacuna, que permite una respuesta parecida a la de las personas controladoras del sida, empezará a evaluarse en personas infectadas a partir del primer semestre del año 2016.

Electrones que hablan de manera instantánea

En 1935 Albert Einstein ya planteaba que los objetos de la naturaleza solo están influenciados por su entorno más próximo, y no estaba de acuerdo con una predicción de la teoría cuántica, a la que llamó ‘acción fantasmagórica’ (spooky action): dos objetos muy distanciados se pueden comunicar de forma instantánea. Ahora, dos electrones separados 1,3 kilómetros lo han hecho en un extraño experimento en el que participa el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona (ICFO). Esto confirma que la teoría cuántica estaba en lo cierto y Einstein se equivocaba.

Hallan el código postal del cáncer

Más de 50 científicos de siete países firmaban en octubre uno de los mayores avances en oncología desde hace más de un siglo. Han descubierto que los tumores primarios envían sondas mensajeras capaces de convertir a otros órganos en lugares acogedores para las células cancerosas. Además, estos destacamentos del tumor llevan etiquetas que definen cuál será su próxima víctima. El hallazgo, en el que ha participado el CNIO, es clave para interceptar el proceso metastásico.

Fullerenos gigantes que bloquean al ébola

Fullerenos ensamblados. / N. Martín y B. Illescas.

Diferentes estudios han demostrado que el proceso de infección por el virus del ébola comienza cuando este penetra en las células dendríticas del sistema inmunitario con la ayuda del receptor DC-SIGN.

Investigadores europeos, coordinados desde la Universidad Complutense de Madrid, han diseñado una molécula gigante formada por trece fullerenos recubiertos de carbohidratos que, bloqueando este receptor, son capaces de inhibir la infección de las células por un modelo artificial del virus.

La candidata contra la tuberculosis

El primer ensayo clínico en humanos sobre la vacuna candidata contra la tuberculosis, MTBVAC, desarrollada desde la Universidad de Zaragoza, muestra una excelente seguridad y prometedora respuesta inmunitaria, tal y como apuntan los resultados publicados en noviembre en Lancet Respiratory Medicine. Si MTBVAC demuestra su eficacia superior en todas las fases de la evaluación clínica, podría sustituir a la actual vacuna BCG y proteger contra la tuberculosis a millones de niños, adolescentes y adultos.

La historia de Europa en el ADN antiguo

Nombrado uno de los avances del año por la revista Science, el análisis de 230 muestras de genoma antiguo, quince de ellas de Atapuerca, ha permitido identificar los genes humanos que cambiaron durante la revolución del Neolítico, con la transición de la caza a la agricultura. Los científicos, entre ellos varios españoles, detectaron variaciones en 12 genes relacionadas con rasgos como el color de la piel y los ojos, la tolerancia a la lactosa, e incluso la menor estatura de los habitantes del sur.

La introducción de la agricultura en Europa hace unos 8.000 años cambió la forma de vida de los habitantes del continente y tuvo como consecuencia una serie de adaptaciones que quedaron reflejadas en nuestro ADN. / Fotolia

Aprobada la Agencia Estatal de Investigación

A finales de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba finalmente la creación de la Agencia Estatal de Investigación con el objetivo de dotar al sistema español de ciencia, tecnología e Innovación de una gestión más flexible, ágil y autónoma. Esta agencia, una demanda de la comunidad científica recogida en la Ley de la Ciencia de 2011, se encargará de la financiación, evaluación y asignación de fondos para la I+D. Realizará, además, actividades de seguimiento de las actuaciones financiadas para mejorar la medición de los resultados y de su impacto.