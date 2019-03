Tsunamis gigantes arrasaron las costas de Marte

Las antiguas líneas de costa del océano que ocupó las llanuras del norte de Marte fueron destrozadas por dos megatsunamis en el pasado. Así lo recoge el estudio que un equipo internacional de investigadores, liderados desde el Planetary Science Institute (PSI) en EE UU, publica esta semana en la revista Scientific Reports.

“Nuestro trabajo confirma la presencia de océanos estables y extensos en Marte, al menos hasta hace 3.000 millones de años”, subraya a Sinc Alberto G. Fairén, coautor del trabajo e investigador en el Centro de Astrobiología (CAB) en Madrid y la Universidad Cornell en Nueva York.

“Además –añade–, confirmamos que los océanos habrían sido muy fríos. Es decir, no hay que imaginar playas como las de Levante en el Marte primitivo, sino un entorno más similar al océano Glacial Ártico”.

El nuevo descubrimiento también ofrece una respuesta sencilla a una pregunta que durante décadas se han planteado los científicos. ¿Por qué no se reconocen líneas de costa si realmente hubo un océano en Marte hace unos 3.400 miles de millones de años?

"Los tsunamis son una posible explicación –dice Fairen– aunque hay otras, como la presencia de inmensos campos glaciares sobre la línea de costa, el flujo de agua desde las tierras altas hacia las bajas o cambios en la estructura térmica de la litosfera".

El estudio ha documentado dos eventos de tsunamis separados por un período de algunos millones de años, durante el cual el nivel del océano retrocedió y el clima se volvió mucho más frío.

Según los autores, los tsunamis habrían sido causados por el impacto de meteoritos que podrían haber producido cráteres de unos 30 kilómetros de diámetro. El más antiguo arrastró bloques de roca de más de 10 metros de diámetro, dejando a su paso grandes extensiones de depósitos caóticos y canales excavados al retirarse la inundación. El tsunami posterior, por su parte, generó lóbulos ricos en hielo.

Imagen de la región noroeste de Arabia Terra tomada por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA en 2008, y modelo digital de elevación de Marte. / NASA/USGS/ESA/DLR/FU Berlin G.Neukum



La línea costera fue destruida por ambos eventos, dificultando a los investigadores su reconocimiento en los estudios realizados hasta la fecha. El análisis de nuevas imágenes de muy alta resolución ha permitido identificar las morfologías y depósitos característicos de los tsunamis en esta nueva investigación.



Según Mario Zarroca y Rogelio Linares, geólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que también han participado en el trabajo, “nuestros resultados indican que las olas provocadas por los tsunamis podrían haber alcanzado 120 m de altura en la línea de costa, penetrando en el continente distancias de hasta 200 y 700 km".

La suave topografía de las tierras bajas del norte de Marte, así como las particulares condiciones de propagación de las olas bajo una gravedad muy inferior a la de la Tierra, habrían propiciado que las distancias de inundación fueran enormes, comparadas con las observadas en la Tierra.

Altura y penetración en el continente de un tsunami marciano considerando una ola de 120 metros de altura, y recreación de la inundación que causaría en las costas de Barcelona. / UAB



Los investigadores destacan la importancia de poder obtener muestras de los lóbulos ricos en hielo provocados por el segundo tsunami en futuras misiones espaciales.

“Estos materiales están relativamente cerca de sitio de aterrizaje de la Mars Pathfinder. El hecho de que muchos de los lóbulos tengan límites bien definidos y que aún conserven su morfología característica sugiere que probablemente aún contengan salmuera congelada del antiguo océano y que podrían haber preservado su composición primaria”, explica José Alexis Palmero Rodríguez, el autor principal desde el PSI.



Este estudio se ha realizado con técnicas de cartografía basadas en el análisis de las imágenes tomadas por las cámaras CTX y HiRISE del Mars Reconaiser Orbiter, imágenes térmicas infrarrojas del instrumento THEMIS del Mars Odyssey y modelo de elevaciones MOLA (Mars Global Surveyor).

Espectaculares imágenes de flujos de hielo y material deslizándose sobre un río canadiense congelado, una analogía terrestre de lo que pudo ocurrir en Marte.

Referencia bibliográfica:

J. Alexis P. Rodriguez, M. Zarroca, R. Linares, A. G. Fairén et al. "Tsunami waves extensively resurfaced the shorelines of an early Martian ocean". Scientific Reports, 19 de mayo de 2016. Doi:10.1038/srep25106.