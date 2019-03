Tour geológico en 3D por la cuenca del Guadalquivir con Google Earth

Investigadores de la Universidad de Salamanca (USAL) han diseñado un tour geológico y paleontológico virtual en 3D que permite navegar por varias localizaciones de Huelva donde se conservan, entre otros muchos tesoros, fósiles marinos de hace cinco millones de años. Los resultados del proyecto se han publicado en la revista Environmental Earth Sciences.

Según comenta a Sinc Antonio M. Graña, profesor del departamento de Geología de esta universidad y coautor del trabajo, “el objetivo es poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico de la zona y generar recursos educativos y de investigación”.

Partiendo de la amplia experiencia del equipo en los depósitos del Neógeno superior de la provincia de Huelva, en el borde occidental de la cuenca del Guadalquivir, “quisimos hacer algo diferente para acercar la geología y la paleontología a los alumnos de ciencias de la tierra, utilizando las capacidades de Google Earth y tecnologías cotidianas como tabletas y smartphones”.

En concreto, Graña indica que han aplicado herramientas de geoinformática, como el sistema de información geográfica ArcGis 10.2, “para producir un tour virtual en 3D de los sitios georeferenciados incluyendo múltiples capas digitales temáticas con mapas geológicos, topográficos, modelos digitales del terreno y ortofotos”.

Los recursos educativos generados, que incluyen un itinerario virtual, simulador de vuelos, cuaderno de campo con cuestionarios, videos y realidad aumentada, se implementan con modelos y cartografías. Se pueden descargar gratuitamente desde los geoportales del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geografico Nacional.

Globo virtual gratuito de Google Earth

Cada parada en el itinerario de los diez sitios de interés seleccionados “contiene elementos descriptivos y gráficos que se pueden ver en el globo virtual gratuito de Google Earth, junto con diagramas, fotografías y fichas de información para evaluar cuantitativamente el valor científico, educativo y cultural de cada lugar de interés geológico y paleóntológico”, destaca el experto.

A partir de esta base de datos geológica 3D digital, se propone un itinerario de vuelo virtual que se pueden mostrar en los formatos de vídeo compatibles, así como en teléfonos inteligentes y tabletas.

“Cuando te vas acercando en estos vuelos virtuales –dice el profesor– ves cómo se superponen la cartografía geológica sobre las ortofotografias cargadas en Google Earth. Podemos realizar zoom para acercarnos o alejarnos del geosite, analizando el contexto geológico del sector de estudio. Además, la herramienta nos da una visión global espacial del itinerario y nos ubica en los diferentes materiales geológicos y paleontológicos dispuestos en 3D”.

El tour permite también observar la posición topográfica y la secuencia con otras litologías. Para enriquecer el itinerario virtual, “en cada parada se ha volcado la documentación gráfica de las diferentes fichas de valoración, con fotografías de campo del propio afloramiento e incluso en ocasiones utilizando la opción de street view de Google, podemos analizar la estructura y el afloramiento que queramos visitar en el itinerario”, añade.

Captura del visor de Google correspondiente a dos paradas del itinerario, cerca de Niebla y en Casa del Pino (Huelva), en al que esxisten fósiles de cinco millones de añs. Se destacan fotografías de campo, esquemas interpretativos y fichas. / USAL

El vuelo virtual permite grabar directamente una ruta en la que se pueden activar o desactivar las diferentes capas que se superponen sobre la imagen de satélite y fotografías aéreas de Google Earth.

“La elaboración del vuelo puede ser directamente a partir del propio teclado del ordenador, o bien manejando el simulador de vuelo con un joystick”. Se puede volar sobre la cartografía y los geosites como en un videojuego, de forma que podamos elegir el tipo de avión y mediante el cuadro de mandos poder observar las diferentes panorámicas”, dice Graña.

Paradas geológicas

Los diez geositios del tour geológico y paleóntológico de la cuenca del Guadalquivir se han seleccionado por diversos motivos de interés. “Algunos contienen registros de la apertura del océano Atlántico en el Mesozoico, como lavas almohadilladas –similares a las que se pueden encontrar en la parte Atlántica de Islandia– y que están localizadas entre las localidades de Niebla y Bonares, junto a la autovía Sevilla-Huelva”, comenta.

Otra de estas localizaciones “contiene fósiles marinos de cinco millones de años que se encuentran en la misma posición en la que vivieron, lo cual permite las interpretaciones paleoecológicas de las características del mar del Plioceno”. Este sitio está en un lugar conocido como Casa del Pino, a lado de Bonares.

En este tour virtual en 3D, también se han incluido paradas geológicas situadas en lugares donde se han hecho sondeos científicos de hasta 250 metros de profundidad en los que se ha datado con gran precisión muchos cambios ambientales, a partir del estudio del microplancton calcáreo (junto a la plaza de toros de Huelva y al lado de la ermita de Montemayor, en Moguer). Estas exploraciones están referenciadas en numerosas publicaciones internacionales, indica Graña.

El equipo de la USAL no se limita a la zona de la cuenca del Guadalquivir en sus proyectos. También ha realizado un tour geológico en 3D en el Espacio Natural Protegido de Las Batuecas (Salamanca) y ahora están desarrollando una ‘georuta’ 3D a pie, en un tramo del Algarve portugués.

Otras iniciativas incluyen itinerarios similares relacionados con el Mioceno de Lisboa, uno de los más representativos de Europa, además de en Lanzarote y en la isla de Maio (Cabo Verde), concluye Graña.

Referencia bibliográfica:

J. A. González-Delgado, A. M. Martínez-Graña, J. Civis, F. J. Sierro, J. L. Goy, C. J. Dabrio, F. Ruiz, M. L. González-Regalado, et al. “Virtual 3D tour of the Neogene palaeontological heritage of Huelva (Guadalquivir Basin, Spain)” Environ Earth Sci (2015) 73:4609-4618 DOI 10.1007/s12665-014-3747-y