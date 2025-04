Terapia en ratones para una enfermedad cardiaca rara en hombres jóvenes

Una innovadora terapia génica en roedores puede impulsar el tratamiento de la miocardiopatía arritmogénica tipo 5 (ARVC5) y ayudar a hombres jóvenes que sufren esta enfermedad del corazón que carece de cura y para la que solo ofrecen soluciones paliativas.

El estudio, liderado por el Centro Nacional de Investiagaciones Cardiovasculares (CNIC) y publicado en la revista Circulation Research, demuestra que la introducción de versiones sanas del gen TMEM43 en las células cardiacas mejora la función del corazón y prolonga la supervivencia de los ratones afectados por la miocardiopatía arritmogénica tipo 5.

Este hallazgo, después de diez años de investigación, permite comprender mejor esta condición y ofrecer alternativas eficaces para su tratamiento en seres humanos.

Miocardiopatía rara en jóvenes

La ARVC5 tiene su origen por mutaciones del gen TMEM43 y se caracteriza por arritmias graves y muerte súbita en varones jóvenes, cuya esperanza de vida es inferior a los 42 años.

Pese a que existen desfibriladores automáticos implantables (DAI) que se emplean para prevenir la muerte súbita, todavía no se han dado tratamientos que frenen el avance de esta enfermedad.

Para ello, los investigadores del CNIC crearon una terapia génica basada en vectores virales adenoasociados (AAV), una plataforma segura para su uso en humanos que introduce una copia funcional del gen TMEM43 en las células cardiacas.

Los resultados que obtuvieron fueron prometedores: la terapia no solo mejoró la contracción del corazón y redujo la fibrosis, sino que también prolongó la vida de los ratones tratados. Una única dosis del tratamiento fue suficiente para prevenir las alteraciones eléctricas y estructurales de esta condición.

¿Posible tratamiento?

"Este avance nos acerca a una posible cura para esta devastadora enfermedad", explica la primera autora del estudio perteneciente al CNIC, Laura Lalaguna. "Al aumentar la cantidad de proteína TMEM43 sana en el corazón, logramos contrarrestar los efectos tóxicos de la proteína mutada, mejorando la función cardíaca y ralentizando la progresión de la enfermedad".

Además, este trabajo abre nuevas posibilidades terapéuticas para otras miocardiopatías hereditarias y para las que tratamientos contra la insuficiencia cardiaca son, a menudo, ineficaces.

"La terapia génica basada en AAV tiene un gran potencial para ofrecer soluciones específicas y curativas, no solo para la ARVC5, sino también para otros trastornos cardíacos hereditarios", según explica el líder del grupo básico traslacional del CNIC, Enrique Lara Pezzi.

Esta investigación busca tratamientos más efectivos para enfermedades raras y puede transformar el pronóstico de los pacientes afectados, a la vez que se alivian las cargas de las enfermedades cardiacas raras y se reduce la necesidad de seguimiento médico constante, según cuentan los investigadores.

Referencia:

Lalaguna L. et al. Overexpression of Wild-Type TMEM43 Improves Cardiac Function in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy Type 5. Circulation Research. 2025