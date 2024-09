Los telómeros se acortan tras un año de covid-19 grave

Una investigación liderada desde el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-ISCIII) ha concluido que una estancia prolongada en la UCI y el uso de ventilación mecánica invasiva aceleran el acortamiento de los telómeros en pacientes con covid-19 grave, como se ha observado un año después de la recuperación. Los resultados del trabajo se han publicado en la revistaCritical Care.

El estudio parte del conocimiento previo de que el coronavirus SARS-CoV-2 produce un envejecimiento acelerado, un proceso por el que las células interrumpen de forma irreversible su ciclo celular sin llegar a morir, proceso que se conoce como senescencia inducida por virus. Esta forma de senescencia se relaciona con el daño en los tejidos, la inflamación y enfermedades relacionadas con la edad.

El equipo también partía de que existe una asociación entre una menor longitud de los telómeros en pacientes con covid-19 y un mayor riesgo de hospitalización, gravedad de la enfermedad y fallecimiento.

Mayor riesgo de enfermedades ligadas a la edad

El acortamiento de los telómeros es un signo de envejecimiento y puede relacionarse con un mayor riesgo de enfermedades ligadas a la edad.

Pese a los avances en el conocimiento, aún se desconoce si la senescencia inducida por el virus SARS-CoV-2 es reversible, y qué problemas puede causar.

El objetivo del estudio ha sido evaluar la dinámica de la longitud telomérica en pacientes con covid-19 tratados en UCI cuando ha pasado un año desde su recuperación. Para ello, se han estudiado datos de 49 pacientes ingresados por esta enfermedad entre agosto de 2020 a abril de 2021, cuantificando la longitud relativa de los telómeros en sangre, mediante ensayos de PCR cuantitativa en tiempo real, en el momento de la hospitalización y un año después del alta.

La investigación ha analizado la asociación entre la longitud relativa de los telómeros y la duración de la estancia en la UCI, el uso de ventilación mecánica invasiva, la necesidad de posición de decúbito prono y el desarrollo de fibrosis pulmonar. Los pacientes tenían una edad media de 60 años, y el 71,4% eran varones. Su mediana de estancia en cuidados intensivos fue de 12 días, el 73,5% precisó ventilación mecánica invasiva y el 38,8% requirió decúbito prono.

Los resultados señalan que los pacientes con una estancia en UCI más larga y/o los que precisaron ventilación mecánica invasiva, al igual que pronación, mostraron un mayor acortamiento de la longitud de los telómeros durante el seguimiento.

Dentro de los pacientes que precisaron ventilación mecánica invasiva, observaron un mayor acortamiento telomérico en los que desarrollaron fibrosis pulmonar un año después de recuperarse de la COVID-19, siendo significativa la diferencia en la longitud relativa de telómero un año después de la recuperación.

Estos pacientes que mostraron un acortamiento de los telómeros pueden ser más propensos a desarrollar senescencia celular, lo que puede acompañarse de un mayor riesgo de problemas respiratorios y enfermedades pulmonares, entre otras. Por ello, recomiendan un seguimiento más cercano de estos pacientes.

El trabajo ha sido coordinado por la Unidad de Infección Viral e Inmunidad del CNM, y las investigadoras principales del trabajo son Amanda Fernández Rodríguez, Ana Virseda Berdices y María A. Jiménez Sousa, que también pertenecen al Área de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERINFEC) del instituto, y en colaboración con los Hospitales Universitarios del Tajo e Infanta Cristina.

Referencia:

Ana Virseda-Berdices et al."Longer ICU stay and invasive mechanical ventilation accelerate telomere shortening in covd-19 patients 1 year after recover". Critical Care (2024)