Suplementos de omega 3 durante el embarazo mejoran el metabolismo del hierro fetal

Científicos de la Universidad de Granada y el King’s College de Londres, en colaboración con los Hospitales Materno-infantil de Granada, el Hospital Universitario Insular Materno-Infantil de las Palmas de Gran Canaria y la empresa Lactalis Puleva, ha demostrado, por primera vez, que la suplementación materna durante la gestación con ácido docosahexaenoico (DHA), un ácido graso esencial poliinsaturado de la serie omega-3, mejora el metabolismo del hierro fetal, gracias a una mayor expresión de los genes que regular su transporte a través de la placenta.

Este trabajo multidisciplinar, publicado en el Journal of Functional Foods, describe que la suplementación con DHA, además de ayudar al desarrollo temprano del cerebro, está interrelacionado con el metabolismo del hierro en los recién nacidos. También mejora los depósitos del mineral antes del nacimiento y ayuda a prevenir futuras deficiencias posnatales y el consiguiente perjuicio que estas podrían desencadenar en el desarrollo cognitivo.

Para llevar a cabo esta investigación, los investigadores trabajaron con una muestra formada por 110 mujeres sanas embarazadas que dieron a luz en el Hospital Materno-Infantil de Granada y el Hospital Universitario Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, a quienes realizaron un ensayo nutricional controlado, aleatorizado y doble ciego que comenzó en el sexto mes de embarazo.

Se establecieron dos grupos: un grupo formado por 54 mujeres, que llevó a cabo una dieta equilibrada y consumo adecuado de pescado, así como una ingesta de 2 vasos/día de la bebida láctea control, y otro grupo de 56 mujeres, con una dieta equilibrada y consumo adecuado de pescado, suplementada con el consumo de unos 400 mg/día de un producto lácteo enriquecido con aceite de pescado (2 vasos/día).

Tras el parto, los investigadores obtuvieron muestras de placenta que se procesaron adecuadamente para los análisis de expresión génica y proteica.

Efectos beneficiosos

Los resultados obtenidos indicaron un efecto beneficioso del suplemento de DHA materno sobre la homeostasis del hierro a través del sincitiotrofoblasto, beneficiando la trasferencia materno-fetal y aumentando los depósitos de hierro fetales.

“Este suplemento de DHA se postula como una estrategia nutricional que no solo ayuda al desarrollo cognitivo y visual del neonato, sino que podría ayudar a evitar el riesgo de sufrir anemia. En este sentido, esta suplementación materna podría evitar las complicaciones perinatales relacionadas con la anemia como el bajo peso al nacer o desarrollo cognitivo tardío del neonato”, explican los autores principales de este trabajo, Javier Díaz Castro y Julio José Ochoa Herrera, del departamento de Fisiología de la UGR.

Referencia bibliográfica:

Javier Diaz-Castro, Jorge Moreno-Fernández, Silvia Hijano, Naroa Kajarabille, Mario Pulido-Moran, Gladys O. Latunde-Dada, Jose A. Hurtado, Manuela Peña, Luis Peña-Quintana, Federico Lara-Villoslada , Julio J. Ochoa. DHA supplementation: A nutritional strategy to prenatal Fe homeostasis and prevent birth outcomes related with Fe-deficiency. Journal of Functional Foods 2015;19:385-393. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.09.051