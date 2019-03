Una serpiente recién descubierta ya está en peligro crítico de extinción

El género Atractus cuenta ya con 140 especies, siendo uno de los más diversos del mundo, pero parece que el número de serpientes no es del todo definitivo. En los últimos 10 años, los científicos han descubierto en Centro y Sudamérica un total de 33 nuevas especies de estas serpientes de tierra, un hecho que atribuyen en parte a la falta de información genética en las descripciones originales.

Como consecuencia, muchos especímenes que permanecen en las colecciones de museos son mal identificados o considerados anónimos. Para resolver esta problemática, el científico Alejandro Arteaga, de la iniciativa de conservación de reptiles llamada Tropical Herping en Ecuador, y sus colegas, estudiaron las diferencias moleculares hereditarias del género usando especímenes de colecciones, así como publicaciones anteriores.

El resultados, publicados en la revista ZooKeys, revelan la existencia de tres nuevas especies de serpientes procedentes de Ecuador. Los investigadores proponen también un nuevo grupo de especies y una redefinición de uno ya establecido.

Una serpiente, guardiana de la refinería

Los científicos destacan el descubrimiento de Atractus cerberus, a la que se refieren como la serpiente de tierra guardiana, al haber sido encontrada a las puertas de la recién creada Refinería del Pacífico, una planta industrial de procesamiento masivo de petróleo. Los expertos recurrieron a la mitología griega para nombrar a este animal ya que les recordó al monstruoso perro Cerbero que custodiaba las puertas del inframundo.

Debido a su delicado, aislado y alterado hábitat, los autores han propuesto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que este reptil, de tonalidades predominantemente marrones con finas líneas longitudinales negras y que mide entre 21 y 31 cm de longitud, se considere en peligro crítico de extinción.

De las otras dos especies descubiertas –denominadas la indistinta (Atractus esepe) y la Pyron’s (Atractus pyroni), por el personaje de una serie de videojuegos– no hay suficientes datos para determinar su estado de conservación, y los científicos desconocen su riesgo de extinción.

Con estas tres nuevas especies el número de serpientes Atractus en Ecuador asciende a 27, pero según los autores es posible que esta cifra siga aumentando. “Esperamos que los nuevos datos genéticos y morfológicos proporcionados promuevan el estudio de los límites de las especies en Atractus, ya que es evidente que queda trabajo por hacer”, concluyen los autores.

Otra de las especies descubiertas, Atractus pyroni. / Alejandro Arteaga

Referencia bibliográfica:

