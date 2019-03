El sedentarismo se asocia a factores de riesgo cardiometabólico

Dedicar diariamente más tiempo a actividades físicas de intensidad moderada-alta y menor tiempo a actividades sedentarias como ver la televisión, se asocia a una menor presencia de factores de riesgo cardiometabólicos como obesidad, diabetes y algunos componentes del síndrome metabólico. Así lo indican los primeros resultados hechos públicos del estudio multicéntrico PREDIMED-PLUS.

El proyecto PREDIMED-PLUS, un ensayo clínico multicéntrico de 8 años de duración y basado en una intervención nutricional con dieta mediterránea hipocalórica, promociona la actividad física para la prevención primaria cardiovascular. En España se inició en octubre de 2013.

Previos estudios realizados en adultos sanos y personas con diabetes ya demostraron que la actividad física (concretamente la de intensidad moderada-alta) y las actividades sedentarias diarias influyen de forma importante sobre la salud cardiometabólica. Sin embargo, estas observaciones no se han constatado en adultos de edad avanzada y alto riesgo cardiovascular, población típicamente sedentaria y físicamente inactiva, con alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Por ello, la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili, conjuntamente con el resto de los 22 centros españoles que conforman el proyecto PREDIMED-PLUS, han abordado esta cuestión evaluando diferentes tipos de actividad física y actividades sedentarias (ver la televisión) en una población de 5.576 hombres y mujeres con alto riesgo cardiovascular.

Además, han querido ir más allá y evaluar el efecto de sustituir el tiempo de televisión por el mismo tiempo dedicado a diferentes intensidades de actividad física.

Los resultados más destacables, publicados en PLoS ONE, demuestran que el aumento de una hora diaria de actividad física de intensidad moderada-alta (andar rápido, subir escaleras, hacer trabajo en el campo o actividades deportivas) se asocia a una protección de entre un 3-6 % frente a la obesidad, diabetes, obesidad abdominal y colesterol HDL-bajo.

Más tele, más riesgo

Por el contrario, el incremento de una hora diaria de televisión se relaciona con una mayor presencia de dichos factores cardiometabólicos. Además, la sustitución de una hora diaria de televisión por una hora de actividad física moderada-alta se asocia a una protección de éstos factores de riesgo cardiometabólicos incluso mayor (3-9%) que la observada al evaluar cada actividad por separado.

Estos resultados demuestran la suma importancia de crear estrategias de salud pública para la prevención de enfermedades cardiometabólicas que se centren en promocionar en sujetos de más de 55-60 años actividades físicas de intensidad moderada-alta, evitar actividades sedentarias y sustituir el tiempo de aquellas actividades más sedentarias por otras de mayor actividad.

Este artículo representa el primer estudio del consorcio PREDIMED-PLUS, cuyos resultados finales se esperan tener para el año 2020.

Referencia bibliográfica:

Rosique-Esteban N, Díaz-López A, Martínez-González MA, Corella D, Goday A, Martínez JA, Romaguera D, Vioque J, Arós F, Garcia-Rios A, Tinahones F, Estruch R, Fernández-García JC, Lapetra J, Serra-Majem L, Pinto X, Tur JA, Bueno-Cavanillas A, Vidal J, Delgado-Rodríguez M, Daimiel L, Vázquez C, Rubio MA, Ros E and Salas-Salvadó J. Leisure-time Physical Activity, Sedentary Behaviors, Sleep, and Cardiometabolic Risk Factors at Baseline in the PREDIMED-PLUS Intervention Trial: a Cross-Sectional Analysis. PLOS ONE, Marzo 2017 DOI: 10.1371/journal.pone.0172253