Un equipo científico, liderado por la investigadora de la Estación Experimental de Zonas Áridas Eulalia Moreno Mañas, ha comprobado cómo ejemplares que forman parte del Programa Europeo de Cría en Cautividad de la gacela de Cuvier (Gazella cuvieri), son perfectamente aptos para ser utilizados como individuos fundadores en proyectos de reintroducción, en concreto el estudio comenzó en 2016, en el Parque Nacional Jebel Serj de Túnez.

En octubre de ese año, 43 gacelas de Cuvier (12 machos y 31 hembras) constituyeron el grupo fundador de esta reintroducción. Fueron seleccionadas de entre los más de 300 individuos que componen la población cautiva a escala europea y procedían de la Finca Experimental la Hoya, instalación singular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Almería, y del Oasis Park Fuerteventura, núcleo zoológico que colabora con este centro desde 2006 en el programa europeo de cría en cautividad de esta especie.

“Los animales fueron primeramente liberados en cercados de aclimatación para su adaptación previa a la liberación en la naturaleza, y se estudiaron los parámetros demográficos de la población durante tres temporadas reproductivas” explica Moreno.

La población creció hasta los 80 individuos en los 3 años de proyecto, la supervivencia de los jóvenes nacidos cada primavera aumentó progresivamente, a la vez que disminuyó su mortalidad.

Acervo genético en el nuevo hábitat

Asimismo, más del 50% de las hembras nacidas en Túnez en 2017 (primera generación tunecina), han tenido no solo hijos, sino también nietos, lo que da una medida objetiva del potencial demográfico y evolutivo de los individuos utilizados como fundadores en la reintroducción. Algunos de ellos han llegado a ser bisabuelos en apenas 3 años.

La gran mayoría están siendo capaces de dejar su acervo genético en su nuevo ambiente tunecino, a pesar del elevado nivel de consanguinidad alcanzado en cautividad.

El estudio también pone de manifiesto la adecuación del protocolo sanitario utilizado en las fases preliminares de la reintroducción. No introducir nuevos patógenos en Túnez a la vez que proteger de los patógenos tunecinos a los animales reintroducidos desde España fue uno de los principales retos a los que se enfrentó este proyecto.

Los parásitos y las infecciones son una de las principales causas de fallo en los proyectos de reintroducción. El protocolo sanitario ensayado en este proyecto se ha demostrado eficaz para la salud de los animales transportados a la vez que para los autóctonos.

“En noviembre de 2019, la Dirección General de Bosques de Túnez, llevó a cabo la primera liberación en la naturaleza de gacelas de Cuvier y otras liberaciones periódicas en años subsiguientes continuarán reforzando la población salvaje de este animal en el futuro, dentro del Parque Jebel Serj”, concluye Moreno.

Referencia:

Moreno, E et al. "Reintroducing Cuvier´s gazelle. Better than expected from captive-bred founders". Global Ecology and Conservation.