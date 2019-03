Reducir el consumo de drogas es posible gracias a las TICs

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha participado en un estudio para el desarrollo de una herramienta online y gratuita que detecte riesgos en el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y otros estupefacientes. Esta aplicación podría utilizarse de forma orientativa en personas que habitualmente no acuden a las consultas de atención primaria.

Las cifras revelan que un 78,9% de las personas que han realizado el estudio presentan algún tipo de consumo de riesgo, moderado o grave, en alguna de las nueve sustancias analizadas. Este es uno de los principales datos que refleja la investigación llevada a cabo por el grupo de Medicina Comunitaria y Atención Primaria de la URJC, en colaboración con otros grupos de instituciones públicas madrileñas.

Los autores han realizado la adaptación a una versión web de un test validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta prueba consiste en un cribado de los problemas relacionados con cualquier tipo de droga en la población general.

“El objetivo de la herramienta es detectar de manera orientativa los riesgos derivados del consumo de sustancias y, si es posible, iniciar un tratamiento autoguiado para reducir el consumo”, explica Juan Antonio López Rodríguez, investigador de la URJC y coautor del estudio.

En este sentido, a través de la aplicación web, de acceso libre, se han podido determinar los perfiles y patrones de consumo de los usuarios que han consultado y completado el formulario. “Esta herramienta podría ser útil para un grupo de pacientes que no acuden a las consultas de atención primaria y utilizan habitualmente las tecnologías de la información o TICs”, destaca el investigador de la URJC.

Además, con el informe de los riesgos que se deduce a partir de esta encuesta los usuarios pueden acudir a su médico de familia o concienciarse de la necesidad de reducir el consumo de sustancias.

La plataforma se basa en el manual de intervención de la OMS en castellano y, según describe López Rodríguez, “guía al usuario en pocos pasos para reducir el consumo cuando se estima que el riesgo es bajo y se puede hacer desde casa. Es un programa de tres visitas, bajo usuario y contraseña confidenciales, donde se crea un registro las drogas consumidas, se hace un balance decisional sobre por qué se desea abandonar el consumo y se hacen propuestas y un seguimiento de la reducción de mismo”.

Datos coincidentes con otras encuestas nacionales

Durante los primeros seis meses de funcionamiento de la herramienta, han completado el test alrededor de 1.700 personas. La aplicación ha sido capaz de detectar que las principales drogas de riesgo en la población coinciden con las que la Encuesta Nacional EDADES sobre Drogas en España ha reflejado en sus entrevistas. Los resultados de este estudio han sido publicados recientemente en la revista científica Journal of Medical Internet Research.

La investigación concluye que la edad media de las personas que han realizado la encuesta es de 37,4 años y se ha observado que cerca de un 80% presenta algún consumo de riesgo moderado o grave para alguna de las nueve sustancias cribadas.

Según este estudio, las drogas más consumidas son el tabaco (50,7%), el alcohol (26,4%), el cannabis (21,8%) y los sedantes o hipnóticos (11,6%), destacando algunas diferencias, tal y como subraya Juan Antonio López Rodríguez: “Hemos observado que los hombres consumen más alcohol, cannabis y cocaína; y los jóvenes entre18 y 35 años principalmente consumen cannabis”.

Referencia bibliográfica:

Lopez-Rodriguez JA, Rubio Valladolid G. 'Web-Based Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test Results for the General Spanish Population: Cross-Sectional Study'. J Med Internet Res. 2018;20(2):e57. https://www.jmir.org/2018/2/e57/