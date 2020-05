Hace 38 millones de años, durante el Eoceno, lo que hoy es Huesca estaba cubierta por un mar poco profundo donde proliferaron los arrecifes de coral y otros ecosistemas que sustentaban una gran diversidad de animales marinos, algo similar a lo que ocurre en los arrecifes modernos.

Hasta ahora, no se sabía qué especies podían haber habitado los arrecifes encontrados en lo que hoy es el Pirineo. Un equipo formado por miembros del grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha conseguido reconstruirlo identificando tres nuevas especies de cangrejos del Eoceno.

Los restos de Gemmellarocarcinus riglosensis, Lobogalenopsis joei y Daira corallina quedarán próximamente expuestos en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos.

“El hallazgo de este tipo de fósiles en el Pirineo aragonés ayuda a entender la evolución de los cangrejos en un momento crítico de su historia evolutiva, en el cual aparecen las principales familias que dominan hoy los mares”, comenta Fernando-Ari Ferratges, primer firmante del trabajo publicado en la revista Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie.

La investigación, que ha estudiado estos invertebrados marinos, ha permitido mostrar “cómo han evolucionado estos ecosistemas hasta alcanzar su diversidad actual”, señala Samuel Zamora, investigador del IGME y uno de los autores del trabajo.

Ecosistemas sensibles ante el cambio climático

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos en los mares actuales donde se encuentran una gran variedad de crustáceos decápodos, grupo al que pertenecen organismos tan conocidos como las gambas y los cangrejos.

Según los investigadores, su importancia radica en que los arrecifes de coral son ambientes muy sensibles ante los cambios climáticos, y por lo tanto, su estudio a lo largo del tiempo puede ayudar a predecir los efectos producidos por el calentamiento global que experimentamos actualmente.

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que se está desarrollando actualmente en la Universidad de Zaragoza por parte de los miembros del Grupo Aragosaurus-IUCA de la misma y del IGME y con la que pretenden conocer mejor los arrecifes fósiles del Pirineo, así como la fauna marina que albergaba durante el Eoceno.

“La excepcional diversidad y exposición de los afloramientos del Eoceno en el área estudiada propicia estudios muy detallados que permiten, entre otras cosas, determinar qué especies vivían en cada parte del arrecife”, concluye Marcos Aurell, catedrático de estratigrafía de la Universidad de Zaragoza y coautor del trabajo.

Referencia:

Fernando Ferratges et al. “Systematics and distribution of decapod crustaceans associated with late Eocene coral buildups from the southern Pyrenees (Spain)” Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, Volumen 296, Numbers 1-2 mayo de 2020